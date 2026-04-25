Incendio arrasa con cocina de vivienda: rescatan 7 mascotas

Por. Benigno Solís/La Razón
TAMPICO, TAMAULIPAS.- Voraz incendio arrasó con la cocina de una vivienda en la zona norte de Tampico, la tarde del sábado.
Seis gatos y un perro fueron rescatados por elementos del cuerpo de bomberos.
El siniestro se registró en una casa de la calle canal, entre Loma de Tampico y Loma Chiquita de la colonia Jesús Elías Piña.
Los vulcanos recibieron el reporte a las 15:30 horas, acudiendo rápidamente al sitio.
Tras llegar al lugar, se percataron que vecinos y la propietaria de la vivienda trataban de sofocar las llamas con una manguera jardinera.
Los elementos de inmediato se sumaron a las maniobras con potentes mangueras para controlar la situación.
Después de arduas tareas, extinguieron por completo el incendio.
El fuego dañó un refrigerador, una mesa, sillas, enseres domésticos y demás así como paredes y techo.
Los «tragahumo» rescataron a seis gatos y un perro que estaban dentro del domicilio.