Incendio arrasa con cocina de vivienda: rescatan 7 mascotas

El siniestro se registró en una casa de la calle canal, entre Loma de Tampico y Loma Chiquita de la colonia Jesús Elías Piña.

Por. Benigno Solís/La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Voraz incendio arrasó con la cocina de una vivienda en la zona norte de Tampico, la tarde del sábado.

Seis gatos y un perro fueron rescatados por elementos del cuerpo de bomberos.

El siniestro se registró en una casa de la calle canal, entre Loma de Tampico y Loma Chiquita de la colonia Jesús Elías Piña.

Los vulcanos recibieron el reporte a las 15:30 horas, acudiendo rápidamente al sitio.

Tras llegar al lugar, se percataron que vecinos y la propietaria de la vivienda trataban de sofocar las llamas con una manguera jardinera.

Los elementos de inmediato se sumaron a las maniobras con potentes mangueras para controlar la situación.

Después de arduas tareas, extinguieron por completo el incendio.

El fuego dañó un refrigerador, una mesa, sillas, enseres domésticos y demás así como paredes y techo.

Los «tragahumo» rescataron a seis gatos y un perro que estaban dentro del domicilio.