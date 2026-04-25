Inicia la primera convención numismática de Tamaulipas en Tampico

El encuentro reúne a 15 expositores del interior del país en la planta alta de Degas Hijas de Tampico, consolidándose como un espacio para coleccionistas, especialistas y público interesado en piezas

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Monedas y billetes con historia, procedentes de distintas partes de México y del extranjero, comenzaron a exhibirse en la primera convención numismática de Tamaulipas, denominada “Numistam”, que se realiza este 25 y 26 de abril en el puerto a partir de las 10:00 horas.

El encuentro reúne a 15 expositores del interior del país en la planta alta de Degas Hijas de Tampico, consolidándose como un espacio para coleccionistas, especialistas y público interesado en piezas que han trascendido en el tiempo.

Gabriel Hernández González, representante del Club Numismático de Tamaulipas, expresó la relevancia del evento al tratarse de un hecho inédito en la región.

“La primera convención numismática del Club Numismático de Tamaulipas que el día de hoy la sede es Tampico es la primera convención en la zona, en la región me atrevo a decir”

Por su parte, Ricardo Terán González, representante del mismo club y originario de Matamoros, explicó la diferencia entre las disciplinas que dan sentido a este tipo de exposiciones.

“La numismática estudia las monedas y la notafilia estudia los billetes; la relevancia tiene que ver con la historia de cada pieza. Para poder tener una certeza del precio e importancia de la pieza debes tener conocimiento de numismática”

Entre los participantes, coleccionistas como Rodolfo Valentín, de Numismática y Más, exhiben piezas europeas y antiguas, cuyo valor aclaró no siempre depende de su antigüedad.

“Yo he tenido piezas romanas o griegas, aunque regularmente el valor no es en base a la antigüedad”

A esta primera convención arribaron integrantes del Club Numismático Nacional provenientes de diversas ciudades como Matamoros, Camargo, Ciudad Victoria, Monterrey, Ciudad de México, Xochimilco, Puebla, Poza Rica, Saltillo, San Luis Potosí y Mérida, lo que posiciona a Tampico como un nuevo punto de encuentro para la difusión de la historia a través de monedas y billetes.