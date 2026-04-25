Invitan a parrillada con causa para apoyar cirugías de cataratas en Tampico

Por. Cynthia Gallardo
La Razón
TAMPICO, TAMAULIPAS.- El Club Rotario Tampico Miramar convocó a la ciudadanía a participar en una parrillada con causa este domingo 26 de abril de 2026, con el objetivo de recaudar fondos para su programa de cirugías de cataratas.
Desde 2016, la organización ha beneficiado a más de 200 personas con padecimientos como cataratas, estrabismo y otras afecciones visuales, mejorando su calidad de vida mediante intervenciones médicas.
Como parte de esta actividad, se ofrece un paquete para cuatro personas que incluye: carne asada, un litro de frijoles charros, chistorra, salchichón, quesadillas, cebollitas, chicharrón, salsa y limones, con un costo de 600 pesos.
Las personas interesadas en apoyar esta iniciativa pueden solicitar más información al número telefónico 833 155 77 70.
La entrega se realizará en La Carnífica Hidalgo, frente a Walmart Herradura, en un horario de 12:30 a 15:30 horas.