La UAT “alegra corazones” con la entrega de juguetes

Alegran los corazones de niños y niñas al regalarles juguetes.

POR STAFF

EXPRESO-LA RAZON

Como parte de las acciones de responsabilidad social y humanismo que distinguen a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la comunidad universitaria concretó una nueva jornada de apoyo a la niñez con la entrega de juguetes recaudados mediante la Colecta “Alegrando Corazones”, impulsada por Familia UAT y el Voluntariado UAT.

Con el objetivo de llevar alegría a niñas y niños en situación vulnerable, esta campaña reunió el respaldo solidario de estudiantes, docentes, personal administrativo y facultades de toda la entidad, haciendo posible la entrega de juguetes como símbolo de esperanza, unión y compromiso social.

En seguimiento a esta iniciativa, el jueves, 23 de abril, se llevó a cabo, en el Campus Tampico, la recepción de juguetes aportados por las facultades universitarias, en una jornada presidida por la presidenta de Familia UAT, la Lic. Isolda Rendón de Anaya, junto con personal de esta área, fortaleciendo la suma de voluntades que dio vida a esta noble causa.

Posteriormente, el viernes, 24 de abril, se realizó, en la zona sur, la entrega de juguetes en las escuelas primarias Benito Juárez y Emilio Portes Gil, donde las dependencias de la UAT compartieron momentos de alegría en el marco de la próxima celebración del Día del Niño y la Niña, en una convivencia que permitió fortalecer los lazos de cercanía con las comunidades escolares y llevar un mensaje de solidaridad.

Esta jornada dio continuidad a las actividades realizadas previamente en otras regiones del estado, donde la presidenta de Familia UAT encabezó las entregas de juguetes en el Jardín de Niños Justo Sierra Méndez, en el ejido La Misión, así como en la Escuela Primaria Marte R. Gómez, de Ciudad Victoria, llevando sonrisas y momentos de convivencia.

Estas acciones fueron posibles gracias a la colaboración de las facultades y unidades académicas que se sumaron a la colecta, consolidando un esfuerzo colectivo coordinado para transformar la solidaridad en apoyo tangible para quienes más lo necesitan.