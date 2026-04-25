México gana plata y bronce en la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista

Yareli Acevedo y la dupla Daniela Gaxiola-Yuli Verdugo ganaron plata y bronce en la tercera parada de la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista.

Las mexicanas Yareli Acevedo en la prueba de Eliminación y la dupla de velocidad por equipos de las olímpicas Daniela Gaxiola y Yuli Verdugo subieron al podio con preseas de plata y bronce en la tercera parada de la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista que en esta ocasión tiene lugar en la ciudad malaya de Nilai.

Sobre la pista de 250 metros del Velódromo Nacional de Malasia, Yareli Acevedo volvió a ser parte de las medallistas al sumar su cuarta medalla en este serial que inició en Perth, Australia, en donde se apoderó del oro en la Eliminación y el bronce en la Madison junto a la subcampeona mundial Sofía Arreola.

¡YARELI ACEVEDO ES SUBCAMPEONA! 🥈🇲🇽

En una de las pruebas más intensas de la pista, la Eliminación, Yareli demostró de qué está hecha y se llevó la plata en la Copa del Mundo de Nilai.

¡La bandera de México vuelve a brillar en Malasia! 🇲🇾🙌 pic.twitter.com/JLgOX04RsA — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) April 24, 2026

Luego en la estación en Hong Kong, la campeona mundial en Santiago 2025 se hizo del bronce en el Omnium y en la tercera parada en esta ciudad malaya de Nilai, volvió a cubrirse de plata en la Eliminación, en una prueba llena de dramatismo y estrategia de principio a fin.

El oro fue para la noruega Anita Yvonne Stenberg y el bronce para la irlandesa Lara Gillespie.

Por su parte, la dupla de las olímpicas de París 2024, Daniela Gaxiola y Yuli Verdugo (María José Vizcaino) lograron un resultado importante en este nuevo proceso al conseguir la presea de bronce en la velocidad por equipos al ganar el heat por la presa el cuadro polaco de Marlena Karwacka, Nicola Seremak y Nikola Sibiak.

¡MÉXICO ES DE BRONCE EN MALASIA! 🇲🇽🥉

Daniela Gaxiola, Yuli Verdugo y María José Vizcaíno vuelan en la pista de Nilai. Con un tiempo de 47.404s, vencieron a Polonia en la 3ª parada de la Copa del Mundo. 🕒💨

¡Nuestras olímpicas siguen demostrando que son la élite mundial! 🌍🚲 pic.twitter.com/yKP4fKj02Q — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) April 24, 2026

El crono del conjunto mexicano fue de 47.404 seg., por 47.635 de las europeas para obtener lo que es la primera presea de la campaña. La medalla de oro fue para China (46.042) que se impuso a Países Bajos (46.535).

El elenco nacional mexicano vive su proceso con miras al Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista 2026, y desde luego el proceso clasificatorio rumbo a Los Ángeles 2028.

Para este sábado 25 de abril regresan a la pista Daniela Gaxiola y Yuli Verdugo, en la velocidad individual; Jafet López e Ismael Verdugo en el Keirin, así como el olímpico de París 2024, Ricardo Peña en el Omnium.

Con información de López Doriga