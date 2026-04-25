Presidenta Sheinbaum pone en marcha obras de rehabilitación por las lluvias de octubre de 2025 que afectaron a 5 estados

Desde Tenango de Doria, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que están en marcha las obras de rehabilitación por las lluvias de octubre de 2025 que afectaron a 5 estados

POR. STAFF

Tenango de Doria, Hidalgo, a 25 de abril de 2026.- Desde Tenango de Doria, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que están en marcha las obras de rehabilitación por las lluvias de octubre de 2025 que afectaron a 5 estados, entre ellos Hidalgo, y en total, a lo largo del sexenio en la entidad se invertirán 41 mil 865 millones de pesos (mdp) en infraestructura educativa, carretera y ferroviaria, lo que refleja la esencia de la Cuarta Transformación: que nunca abandonará a los desprotegidos ni a quien más lo necesita.

“Bueno, ¿ahora a qué venimos? A decirles que no los hemos olvidado, que vamos a reconstruir todos los caminos, todos los puentes afectados, si todavía queda una escuela, todas las escuelas que fueron dañadas, todo va a ser reconstruido en Tenango de Doria y en todos los municipios que fueron afectados por las lluvias.

“En algunos lados ya se empezó y en otros lados vamos a empezar el lunes, pero todos los caminos van a ser rehabilitados. Es una inversión muy importante, pero refleja algo que para nosotros es de corazón: y es que nosotros nunca abandonamos al desprotegido, al que lo necesita”, destacó desde la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo, donde se desarrolló el evento.

Recordó que desde el primer momento de la emergencia se atendió a la población de los cinco estados afectados: Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla y Veracruz, con un primer apoyo directo y sin intermediarios para labores de limpieza, el cual se sumó a la apertura de caminos y la atención a más de 100 mil personas que resultaron afectadas con el apoyo de las Fuerzas Armadas que habilitaron un puente aéreo y pusieron en marcha el Plan DN-III-E y el Plan Marina.

Reconoció la solidaridad y la fraternidad del pueblo de México como una característica única que no hay en otra parte del mundo y que se demuestra en momentos difíciles como los que vivieron las y los habitantes de estos cinco estados en octubre del año pasado.

Durante el evento, atendió de manera directa la petición de los pobladores de Tenango sobre el abasto de medicamentos en los hospitales y centros de salud de la región, por lo que la mandataria realizó un recorrido por la Unidad de Salud del IMSS Bienestar donde encontró que hay un 80 por ciento de abasto de medicamentos gracias al programa Rutas de la Salud y un 20 por ciento que será atendido, ya que se registró una problemática con un proveedor.

Previo al evento, en Pachuca, la Jefa del Ejecutivo Federal encabezó, junto al gobernador del estado, Julio Menchaca Salazar, la inauguración de la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que la dependencia que encabeza implementó casi mil brigadas conformadas por 5 mil servidores de la nación que recorrieron 3 mil 254 localidades de las cinco entidades afectadas y detalló que la inversión social para la reconstrucción es de 7 mil 426 millones de pesos en apoyos directos, entre los que destacó un primer apoyo de 20 mil pesos para limpieza de viviendas, entre 15 mil y 70 mil pesos para rehabilitación de viviendas, 50 mil pesos para casi 8 mil comercios afectados; 50 mil pesos para casi 30 mil pequeños productores del campo, entre otros.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que se invertirán a lo largo del sexenio 41 mil 865 mdp, de los cuales casi 5 mil mdp se ejercerán este año para la reconstrucción, rehabilitación y ampliación de 50 puentes en 18 municipios; mil 295 acciones en carreteras y caminos; además de las inversiones del programa Megabachetón, la construcción de 8 kilómetros de caminos artesanales, la ampliación del Bachillerato Tecnológico de Tizayuca con nueve aulas más y el Tren Ciudad de México-Pachuca.

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, agradeció el apoyo de la mandataria desde el primer momento de la emergencia, que afectó a 28 municipios de su estado, para restablecer la comunicación con 256 comunidades y anunció que para este año suman más de 8 mil 115 mdp, entre recursos federales y estatales, que se invertirán para la reconstrucción.