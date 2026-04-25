Reynosa sube a cuarto lugar en percepción de inseguridad

Los datos más recientes del INEGI evidencian contrastes en las diferentes regiones de Tamaulipas.

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

El municipio de Reynosa se ubicó en el cuarto lugar en el país con el mayor porcentaje de percepción de inseguridad, de acuerdo con el con el 86.1 por ciento de su población.

El primer lugar lo ocupa Irapuato, Guanajuato con el 92.1 por ciento de perecepción de inseguridad, seguido de Guadalajara, Jalisco con el 90.2, Ecatepec en el Estado de México con el 87.6 por ciento de la población que consideró inseguro vivir en su ciudad.

Los resultados de la Encuenta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi relativos al primer trimestre del año, dan cuenta que en Victoria el 49.5 por ciento de los ciudadanos dijo sentirse inseguro.

En contraparte el municipio de Tampico, se ubica en el noveno lugar de las ciudades del país más seguras, con apenas el 28.4 por ciento de la población que dijo sentirse insegura, en tanto Nuevo Laredo se coloca en el lugar 14 en el país con el 34.8 por ciento de los ciudadanos que dijeron sentirse inseguros.

De manera general en el país, la percepción de la inseguridad es mayor entre las mujeres con 67.2 por ciento, mientras en los hombres es del 54.6 por ciento.

Los espacios físicos donde la percepción de inseguridad es más palpable es en los cajeros automáticos en la vía pública (70.6%), la calle (65.3%), transporte público (64.1%) y la carretera (60.1%).

En la entidad, el 39.4 por ciento de los ciudadanos de 18 años y más en Reynosa, experimentó conflictos o enfrentamientos, siendo el más alto en las ciudades de la entidad.

En Victoria fue del 29.4 por ciento, Tampico del 27.5 por ciento de la población que atestiguó algún tipo de conflicto, mientras en Nuevo Laredo fue de apenas el 22.2 por ciento, siendo en más bajo en Tamaulipas.

Los conflictos, mayormente se refieren a problemas por basura tirada o quemada por vecinos, ruido, problema de estacionamiento o problemas con mascotas.

En cuanto a la percepción de la población sobre la efectividad del gobierno en las ciudades, en Tamaulipas el de Nuevo Laredo se ubica en el séptimo lugar nacional con el 51.4 por ciento de los ciudadanos que consideran que el municipio resuelve las problemáticas.

En contraparte, el municipio de Reynosa se ubica en los últimos lugares a nivel nacional con apenas el 19 por ciento de los ciudadanos que consideran que el gobierno municipal resuelve las problemáticas de la ciudad.

En cuanto a la percepción del desempeño de las autoridades encargadas de la seguridad pública, en el primer trimestre, el 87.3 por ciento de la población percibió a la Marina con un desempeño muy o algo efectivo; 85.5 por ciento, al Ejército; 84.9 por ciento, a la Fuerza Aérea Mexicana; 77.0 por ciento, a la Guardia Nacional; 56.1 por ciento, a la policía estatal, y 50.8 por ciento, a la policía preventiva municipal.