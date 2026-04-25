SENASICA anuncia “ejército” de 100 millones de moscas estériles más para Tamaulipas

Por Antonio H. Mandujano

Expreso – La Razón

En la lucha contra el gusano barrenador del ganado, Tamaulipas se prepara para un refuerzo sin precedentes: otros 100 millones de moscas estériles serán liberadas en cuanto entre en operación una nueva planta en el sur del país.

Con ello, la entidad podría alcanzar hasta 200 millones de insectos de este tipo en circulación, apostando por una estrategia que ataca directamente el ciclo reproductivo de la plaga.

Actualmente ya se liberan alrededor de 100 millones de moscas estériles en la región. La nueva planta en Metapa de Domínguez, Chiapas, permitirá duplicar esa cifra y cambiar el enfoque: pasar de la contención a la erradicación.

El gusano barrenador no es un problema menor. Desde el primer caso detectado el 26 de diciembre, se activó un operativo con participación de autoridades y productores que ha logrado frenar su expansión, incluso en condiciones adversas por el aumento de temperaturas.

El clima juega en contra: calor y humedad aceleran el ciclo biológico del insecto. Aun así, los niveles actuales indican que la estrategia ha contenido su avance.

Uno de los principales obstáculos ha sido la disponibilidad de moscas estériles, pieza clave del combate. La nueva infraestructura busca resolver ese cuello de botella y ampliar la cobertura, especialmente en las zonas más afectadas.

El control de la plaga también requiere coordinación regional. Por ello, se mantienen acciones conjuntas con estados como San Luis Potosí y Nuevo León, para evitar su dispersión.

En términos de recursos, el presupuesto federal para atender este problema se duplicó en 2026 respecto al año anterior: pasó de cerca de mil millones a dos mil millones de pesos a nivel nacional.