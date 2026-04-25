Sur de Tamaulipas concentra mayoría de nidos de tortuga lora

El resguardo de huevos y monitoreo de campamentos se mantiene activo a lo largo del litoral, con participación de brigadas y habitantes cercanos.

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso – La Razón

Con 761 nidos concentrados en playas de Altamira y Ciudad Madero, equivalente a cerca del 60% del total estatal, la zona sur concentra la mayoría de los registros de tortuga lora durante la actual temporada de anidación en Tamaulipas.

En total, se contabilizan 1,279 nidos y 118 mil 576 huevos resguardados en todo el litoral tamaulipeco, de acuerdo con datos de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas.

La mayor concentración de nidos se ubica en Altamira con 432, seguida de Ciudad Madero con 329, Tepehuajes con 271, La Pesca con 230 y Matamoros con 17.

El balance no reporta saqueos hasta el momento, en contraste con temporadas anteriores, lo que muestra mayor cuidado en las zonas de anidación.

El resguardo de huevos y monitoreo de campamentos se mantiene activo a lo largo del litoral, con participación de brigadas y habitantes cercanos.

Especialistas y autoridades reiteran el llamado a no intervenir en los nidos, respetar las áreas delimitadas y reportar cualquier avistamiento para evitar riesgos a la especie.