Vacas, marranos y perros los principales atacados por GBG en Tamaulipas

En este contexto, Ciudad Victoria vuelve a encender focos de alerta, pues de manera extraoficial se habla de dos nuevos casos en caninos.

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- De los 105 casos activos de gusano barrenador que se reportan en Tamaulipas, la mayoría se concentra en el ganado bovino, seguido por los porcinos y en tercer lugar: perros.

Y es que al menos seis lomitos han sido detectados en la Entidad, una cifra menor pero que confirma la presencia de la plaga también en animales domésticos.

En este contexto, Ciudad Victoria vuelve a encender focos de alerta, pues de manera extraoficial se habla de dos nuevos casos en caninos.

De acuerdo con el más reciente informe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), la entidad se mantiene entre las más afectadas por esta plaga a nivel nacional, con presencia activa en distintas regiones.

El secretario de Desarrollo Rural en Tamaulipas, Antonio Varela Flores, dijo a Expreso que aunque los perros no encabezan la lista de especies afectadas, su papel no es menor debido a su cercanía con las actividades del campo.

“Del total de casos que se han presentado hay como seis en perros, pero después de bovino en Tamaulipas son los porcinos”, señaló, al recordar que los perros están presentes en prácticamente todos los ranchos, lo que los convierte en un posible eslabón en la dispersión.

La posible aparición de nuevos casos en Ciudad Victoria, aunque aún sin confirmación oficial, ha generado preocupación entre la población, al tratarse de animales que conviven directamente con las familias.

El gusano barrenador, provocado por larvas de mosca que invaden heridas abiertas, puede afectar a distintas especies si no se atiende a tiempo, por ello, autoridades reiteran el llamado a revisar constantemente a los animales, mantener higiene en heridas y reportar cualquier caso sospechoso.