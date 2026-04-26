Alistan jubilados de CFE amparo contra reforma al artículo 127

El representante de los jubilados indicó que pese a la entrega de oficios y solicitudes de diálogo a la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, no han obtenido respuesta.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Más de 170 jubiladas y jubilados de confianza de la División Golfo Centro de la Comisión Federal de Electricidad que abarca: Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz e Hidalgo preparan la interposición de un amparo laboral contra la reforma al artículo 127 constitucional, al considerar que afecta sus pensiones y derechos adquiridos.

El movimiento, integrado en la organización nacional de jubilados de confianza de la CFE, no descarta que el recurso legal se concrete este jueves 30 de abril, fecha en la que anticipan posibles modificaciones en sus recibos de pago.

Gerardo Valdez Saucedo, jubilado de la División Golfo Centro, informó que el grupo ya cuenta con respaldo jurídico especializado.

“Este es un asunto legal, pero tiene tintes políticos muy profundos. En cada una de las entidades nos hemos organizado; aquí somos 171 compañeros que estamos con un despacho de ex juezas federales en Xalapa, Veracruz… eso nos ha fortalecido en confianza y con la esperanza jurídica de que el amparo que vamos a implementar nos sea favorable”

Acompañado de Rosa Eli Flores Vera, Carlos Antonio Martínez Viezca, Javier Martínez Guillén y Saúl Camarena Ávila, jubilados de confianza de CFE advirtieron que la afectación podría reflejarse de inmediato en sus percepciones.

“Se estima que este próximo jueves 30 de abril, que es día de pago, ya venga modificado el recibo a razón de los 70 mil pesos que sin justificación alguna lo están aplicando a nivel nacional; es una arbitrariedad”

Valdez Saucedo quien en activo fue jefe de personal de la división Golfo Centro expresó que la medida impacta directamente el patrimonio construido durante décadas de servicio.

“Nos costó toda una vida y terminamos hace 10 años, y hoy me dices que las reglas cambiaron cuando ya construí un patrimonio… lo que tenemos que pagar ya no nos va a alcanzar”

Rechazó además que en la CFE existan las denominadas “pensiones doradas”.

“Tengo total certeza: aquí no hay «pensiones doradas», no existen. Todos los trabajadores cumplimos con los requisitos contractuales y normativos de la institución”

El representante de los jubilados indicó que pese a la entrega de oficios y solicitudes de diálogo a la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, no han obtenido respuesta.

Asimismo, advirtió que la situación podría desincentivar que personal sindicalizado aspire a puestos de confianza, al implicar menores ingresos.

Los jubilados insistieron en la necesidad de instalar una mesa de trabajo con autoridades federales y legisladores, al considerar que la modificación retroactiva de sus condiciones vulnera principios básicos.