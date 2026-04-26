Así puedes quitarle lo ácido a tu salsa verde con este truco

El bicarbonato de sodio destaca por su practicidad y rapidez, ya que actúa de forma casi inmediata y es ideal para todo tipo de platillos

MÉXICO.- El uso de bicarbonato de sodio en la cocina es una práctica doméstica extendida para ajustar sabores, particularmente en preparaciones que pueden resultar ácidas, como algunos guisos elaborados con salsa verde. Este ingrediente, presente en muchas cocinas, se emplea en pequeñas cantidades con el objetivo de equilibrar la acidez natural de ciertos alimentos.

La salsa verde, común en distintos platillos, suele prepararse a base de tomates verdes, también conocidos como tomatillos. Estos aportan un sabor característico que combina notas frescas y ácidas.

Sin embargo, dependiendo de factores como el grado de madurez del tomate, el tiempo de cocción o la cantidad utilizada, el resultado final puede presentar un nivel de acidez más pronunciado de lo esperado.

Cómo usar bicarbonato de sodio para quitar la acidez a la salsa verde

Ante esta situación, una de las alternativas más utilizadas es añadir bicarbonato de sodio. Este compuesto tiene propiedades alcalinas, lo que significa que puede neutralizar la acidez al entrar en contacto con ella. Al incorporarlo en una preparación, se produce una reacción que disminuye la intensidad del sabor ácido.

Existen otras formas de reducir la acidez en los guisos, como añadir ingredientes con sabores más suaves o ligeramente dulces, o ajustar el tiempo de cocción. Foto: Pexels

El procedimiento suele ser sencillo. Una vez que la salsa o el guiso está en proceso de cocción, se agrega una pequeña pizca de bicarbonato de sodio. Es importante hacerlo en cantidades mínimas, ya que un exceso puede modificar no solo el sabor, sino también la textura y el color del platillo.

Cómo mejorar el sabor de la salsa verde usando bicarbonato de sodio

Tras añadirlo, se recomienda mezclar bien y dejar que la preparación continúe cocinándose durante unos minutos para que el efecto sea uniforme.

Además del sabor, el bicarbonato puede influir en otros aspectos de la salsa. Por ejemplo, puede generar una ligera efervescencia al momento de incorporarlo, debido a la reacción química que ocurre al neutralizar los ácidos. Esta reacción suele ser breve y forma parte del proceso normal de su uso en la cocina.

También se observa que el uso de bicarbonato puede alterar ligeramente el tono de la salsa verde, volviéndola un poco más opaca. Este cambio visual no afecta necesariamente la calidad del platillo, pero es un aspecto que puede ser perceptible.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO