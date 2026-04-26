Avanza COMAPA Sur en reposición de pavimento en diversas vialidades

Estas acciones se desarrollan en estrecha coordinación con el Ayuntamiento de Tampico, lo que ha permitido optimizar recursos, reducir tiempos de intervención y brindar resultados más eficientes

Por. Mario Prieto

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Como parte de las acciones para mejorar la infraestructura urbana y garantizar servicios más eficientes, la COMAPA Sur continúa trabajando de manera acelerada en la reposición de pavimento en vialidades donde previamente se realizaron trabajos de mantenimiento a la red hidrosanitaria.

En este sentido, se llevaron a cabo labores en la calle Vicente Inguanzo, entre Hidalgo y Cuauhtémoc, en la colonia Vergel; así como en la calle Límite Sur, entre Herradura y Canal, en la colonia Jesús Elías Piña, donde se efectuaron trabajos en la red sanitaria.

Estas acciones se desarrollan en estrecha coordinación con el Ayuntamiento de Tampico, lo que ha permitido optimizar recursos, reducir tiempos de intervención y brindar resultados más eficientes en beneficio de la ciudadanía, al mejorar tanto la infraestructura hidráulica como la movilidad urbana.

Asimismo, se ejecutaron trabajos de reposición de pavimento en diversas colonias, entre ellas Flores, La Paz, Cascajal y Unidad Modelo, como parte de una estrategia integral para atender de manera oportuna las zonas intervenidas.

Con estas acciones conjuntas, COMAPA Sur y el Ayuntamiento de Tampico refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para elevar la calidad de los servicios y contribuir al bienestar de las y los tampiqueños.