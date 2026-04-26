Choca ambulancia con autobús del transporte público

El conductor del autobús resultó con algunos golpes, siendo valorado por paramédicos que llegaron en otra ambulancia

Por Benigno Solís

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Una ambulancia de la Cruz Roja estatal asignada a la base Tampico, quedó destruida de la parte frontal luego de chocar contra un autobús del transporte público.

El operador del bus fue valorado en el lugar al sufrir golpes leves.

La colisión tuvo lugar a las 8 de la mañana del domingo, en el cruce de las calles Alfredo Gochicoa con Venustiano Carranza de la zona centro de Tampico.

La unidad de emergencia circulaba por la calle Carranza ya que aparentemente se dirigía a un servicio.

El autobús del transporte público de la ruta Tampico Valle transitaba sobre la Gochicoa.

Al llegar a esa intersección, la ambulancia impactó el costado izquierdo del bus, quedando el primer vehículo atravesado en ese cruce.

El conductor del autobús resultó con algunos golpes, siendo valorado por paramédicos que llegaron en otra ambulancia.

Elementos de Tránsito acudieron para tomar conocimiento del hecho vial.