Empresarios piden vigilancia federal

Plantean la necesidad de que fuerzas federales resguarden las compuertas del dique del estero El Camalote

Staff

Expreso-La Razón

Marco Antonio Cortés Salazar, presidente del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas, planteó la necesidad de que fuerzas federales resguarden las compuertas del dique del estero El Camalote.

El representante empresarial indicó que al momento de sus declaraciones no existía un dictamen técnico definitivo sobre las causas del episodio, y pidió esperar ese documento antes de emitir conclusiones de fondo.

“Todavía no se sabe a ciencia cierta cuál fue el tema, si abrieron las compuertas, la contaminación, hay que esperar el comunicado oficial”, dijo, al referirse a los hallazgos pendientes del proceso técnico.

Cortés Salazar señaló que la infraestructura hidráulica tiene una importancia estratégica que trasciende la actividad pesquera, al estar vinculada también con el abastecimiento de agua para el sur de Tamaulipas.

Planteó la posibilidad de que la Guardia Nacional o la Marina asuman funciones de vigilancia en el sitio, y propuso una mesa de diálogo entre los tres órdenes de gobierno y representantes de la sociedad civil organizada.

“No es la primera vez que pasa algo con las compuertas de esa zona, es un tema que no se puede repetir”, afirmó, al pedir medidas preventivas de largo plazo en torno al manejo del dique El Camalote en la región.

Posición de las autoridades y continuidad del monitoreo

El secretario Quiroga Álvarez declaró que el sistema lagunario se mantiene en condiciones aptas para la pesca, y que no se han registrado suspensiones formales de la actividad en las comunidades ribereñas afectadas.

Las autoridades estatales mantienen recorridos de monitoreo en la zona para evaluar las condiciones del agua y de la infraestructura hidráulica, con el propósito de prevenir nuevos episodios en el sur de Tamaulipas.

La Seduma confirmó que las labores de saneamiento concluyeron con la disposición final de los ejemplares conforme a la normativa federal, y que no persisten riesgos sanitarios asociados a la descomposición de la fauna.

El organismo indicó que continuarán las acciones de supervisión en coordinación con la Conagua, la Semar, y los organismos operadores de agua de la región durante los próximos meses críticos del sistema lagunario.