Gastas más de $15 mil pesos al año en papitas y refrescos para tu hijo, según cálculo de Profeco

El gasto diario en frituras y refrescos no solo puede superar los 15 mil pesos al año, sino que también puede elevar riesgos de sobrepeso infantil en México.

MÉXICO.- Las frituras son una de las botanas preferidas, especialmente por los niños. Si eres padre o madre, seguramente, en algún momento, tu hijo te habrá pedido unas papitas o chicharrones en la tienda, en el supermercado o en algún puesto ambulante. Tal vez pienses que el gasto de un antojo ocasional es mínimo, pero, ¿te has preguntado cuánto gastarías si le cumples a tu hijo ese antojo todos los días?

En su edición de abril de 2026, la Revista del Consumidor plantea un ejercicio revelador. Si todos los días compras frituras con un precio de 20 pesos, a la semana habrás gastado 140 pesos. Eso son 600 pesos al mes, es decir, cerca de 7,300 pesos al año.

Si además de las frituras le compras un refresco, jugo o cualquier bebida azucarada, todos los días, con un valor de 22 pesos, gastarías solo en bebidas 154 pesos a la semana, 660 al mes, es decir, 8,030 pesos al año. ¿Y si sumas el gasto de frituras y refresco? Mejor prepara la cartera, porque el gasto anual sería de 15,330 pesos al año.

Si todos los días compras frituras con un precio de 20 pesos, a la semana habrás gastado 140 pesos. Foto: Cuartoscuro

4 de cada 10 niños y adolescentes padecen sobrepeso y obesidad

Y si ya de por sí el gasto en frituras y refresco es considerable, toma en cuanta el impacto que el consumo diario de estos alimentos tiene en la salud de tus hijos.

En México, el 36.5% de los niños en edad escolar y el 40.4% de los adolescentes padecen sobrepeso y obesidad, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) publicados entre 2022 y 2023. La encuesta también reveló que el consumo de azúcares añadidos es muy alto en esta población, el cual contribuye con 21.9% de la ingesta de energía.

En México, el 36.5% de los niños en edad escolar y el 40.4% de los adolescentes padecen sobrepeso y obesidad. Foto: Cuartoscuro

Reflexión en familia, clave para cuidar la salud y el bolsillo

La Revista del Consumidor explica que guiar el consumo infantil no significa prohibir, sino informar, dialogar y enseñar a tus hijos a elegir. Uno de los puntos clave, refiere, es conversar con ellos sobre la publicidad, explicarles que no todo lo que se anuncia en la televisión o en las redes sociales es necesario y hacer un ejercicio de reflexión en familia sobre el impacto que tiene el consumo de frituras y bebidas azucaradas en la salud y en la economía familiar.

«Cuidar la alimentación y promover un consumo responsable no solo protege su bienestar físico, sino también es una estrategia inteligente para cuidar el ingreso familiar y formar personas consumidoras más conscientes», afirma la publicación.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO