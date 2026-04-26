Menor de edad impactó su motocicleta en el costado de lujosa camioneta

El aparatoso percance se registró la noche de este viernes en el cruce que forman la transitada avenida Faja de Oro y la calle México de la colonia Petrolera

Por. Mario Prieto

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Con lesiones menores que por fortuna no ameritaron su traslado a un hospital, resultó un menor de edad que tripulaba una motocicleta, al impactarse en el costado de una camioneta de modelo reciente.

El aparatoso percance se registró la noche de este viernes en el cruce que forman la transitada avenida Faja de Oro y la calle México de la colonia Petrolera, en la ciudad de Tampico.

Peritos de tránsito se movilizaron para tomar conocimiento de los hechos, verificando que la motocicleta color azul que tripulaba el jovencito, se impactó en el costado izquierdo de una camioneta Enclave de modelo reciente con placas de Tamaulipas, tripulada por un varón.

Al lugar se movilizaron además brigadistas de la base Voluntarios Zona Sur, quienes verificaron que el motociclista había sufrido solamente algunas contusiones por el impacto y no requería traslado a algún hospital, encargándose el personal vial de deslindar responsabilidades en el percance.