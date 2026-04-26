Piden sancionar el desperdicio de agua en el sur de Tamaulipas; proponen legislar su uso

El problema no es menor, ya que estiman que hasta un 50% del agua se pierde entre fugas, evaporación y desperdicio doméstico

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- La Mesa Ciudadana del Agua urgió a que se legisle el uso del agua en el sur de Tamaulipas para sancionar su desperdicio, ante prácticas que advierten persisten pese a la reciente crisis hídrica en la región.

José Luis Del Ángel Sosa, coordinador ejecutivo del organismo, señaló que actualmente no existen mecanismos legales suficientes para castigar conductas como el lavado de autos, riego de jardines o limpieza de banquetas con manguera, lo que contribuye al uso indebido del recurso.

“Hay que regularlo, para que haya sanciones debe de haber una ley. Entonces primero tenemos que trabajar en eso. Eso hay que verlo en el Congreso del Estado para que se imponga algún castigo, alguna multa a las personas que desperdician el agua”

Indicó que el problema no es menor, ya que estiman que hasta un 50% del agua se pierde entre fugas, evaporación y desperdicio doméstico.

“Entre lo que se evapora, se fuga y lo que se desperdicia aproximadamente un 50% es un estimado”

Pese a que actualmente el sistema lagunario registra un 97% de su capacidad de almacenamiento, el representante de la Mesa Ciudadana advirtió que esto no debe generar confianza excesiva, sino reforzar la cultura del cuidado del agua.

“Tenemos un 97% de la capacidad de almacenamiento de nuestro vaso lacustre, es un buen número. Sin embargo, tenemos que seguir trabajando en acciones de la cultura del agua y sobre todo cuidar mucho nuestro recurso. Recuerden que en mayo cumplimos dos años que nos quedamos prácticamente sin agua”

Finalmente, dijo que la Mesa Ciudadana del Agua mantiene trabajo coordinado con los sectores educativo, de salud y social para fomentar el ahorro del vital líquido y evitar que se repita un escenario de desabasto en la zona sur de Tamaulipas.