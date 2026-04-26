Tamaulipas se prepara ante riesgo de sarampión y vigila repunte de dengue por lluvias

El director de Epidemiología en el estado, el Dr. Sergio Eduardo Uriegas Camargo, señaló que la vacunación sigue siendo la principal barrera para evitar la llegada de la enfermedad

Raúl López García

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Aunque Tamaulipas se mantiene sin casos confirmados de sarampión, las autoridades sanitarias han reforzado la vigilancia epidemiológica y la vacunación ante el riesgo de contagios importados, sobre todo por la cercanía del Mundial de Futbol y el aumento en la movilidad internacional.

El director de Epidemiología en el estado, el Dr. Sergio Eduardo Uriegas Camargo, señaló que la vacunación sigue siendo la principal barrera para evitar la llegada de la enfermedad, por lo que se intensificaron las campañas en todo el estado luego de los casos detectados el año pasado en comunidades menonitas del país.

Actualmente se desarrolla una jornada nacional de vacunación de diez semanas y, según explicó, Tamaulipas ya supera el 90 por ciento de avance. Sin embargo, advirtió que no basta con alcanzar una meta temporal, sino que se requiere mantener las coberturas altas durante todo el año para evitar que resurjan contagios.

De cara al Mundial, la Secretaría de Salud ya prepara un operativo preventivo en puertos, aeropuertos y cruces internacionales, donde personal de sanidad buscará detectar posibles casos sospechosos entre viajeros. Además, se contempla instalar módulos de vacunación en puntos estratégicos y fortalecer la coordinación con hospitales públicos y privados.

Como parte de estas medidas, en las últimas semanas se capacitó a 150 médicos privados para identificar síntomas de sarampión y activar protocolos de atención. La capacitación continuará en municipios fronterizos y del sur del estado, considerados zonas clave por la llegada de visitantes y la movilidad regional.

En paralelo, la dependencia mantiene vigilancia sobre el dengue, enfermedad que suele aumentar con la temporada de lluvias. Hasta ahora se han confirmado 25 casos en Tamaulipas, la mayoría concentrados en la zona sur, principalmente en Ciudad Madero y Ciudad Mante, aunque sin reportarse defunciones.

Uriegas Camargo explicó que, aunque las lluvias generan condiciones propicias para la reproducción del mosquito transmisor, las acciones de fumigación y control larvario se han mantenido activas en zonas de mayor riesgo, lo que ha permitido mantener baja la incidencia.

Con la llegada de lluvias y el incremento de visitantes previsto en los próximos meses, la prioridad para las autoridades será sostener las campañas de vacunación y las labores preventivas, para evitar que enfermedades como el sarampión o el dengue encuentren condiciones para propagarse en el estado.