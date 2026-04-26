VIDEO: Ari Geli habla sobre su repentina cancelación para pelear en Supernova Génesis

La creadora de contenido española se enfrentaría a Milica en el Supernova Génesis, pero fue hospitalizada horas antes de subir al ring

MÉXICO.- Ari Geli generó gran preocupación entre sus seguidores luego de que se diera a conocer la cancelación de su pelea contra Milica en Supernova Génesis tan sólo unas horas antes del evento. De acuerdo con lo informado, la influencer española fue hospitalizada de emergencia la mañana del domingo tras pasar toda la noche con vómito y mareos, motivo por lo que reapareció en redes sociales.

La edición 2026 de Supernova Génesis se ha enfrentado a un sinfín de cambios ante la inesperada salida de algunos participantes. La primera con Samadhi Zendejas, quien se enfrentaría con Alana Flores en la pelea estelar; sin embargo, la actriz anunció su salida semanas después de la presentación oficial. A esto se suma la de Lupita Villalobos, quien fue hospitalizada al igual que Ari Geli.

¿Qué dijo Ari Geli sobre su inesperada salida de Supernova Génesis?

Tras darse a conocer su salida, Ari Geli reapareció en redes sociales con un video en el que, al borde del llanto, explica el motivo de la cancelación de su pelea y sin dar más detalles sobre su estado de salud agradeció las muestras de apoyo de sus fans destacando que podría volver al ring.

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“No sé ni cómo empezar este video. No peleo, no voy a poder pelear esta tarde. Hace unas horas me lo han confirmado, no estoy para pelear y les prometo que lo he intentado hasta el final, pero no, no estoy bien. Es muy duro porque son muchos meses preparándote para este día y que pase algo que no está en mi manos y que no puedo controlar, no te lo esperas (…) Estoy destrozada, tenía tantas ganas de subirme ahí, demostrar lo que había entrenado, sabía que iba a ganar”, dijo la influencer.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO