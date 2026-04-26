Viudas y trabajadores de toda una vida, golpeados por recorte a pensiones de CFE

Entre los casos se encuentra el de Rosa Eli Flores Vera, quien se desempeñó como jefa de oficina en la División Golfo Centro durante 25 años de servicio ininterrumpido.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La reforma al artículo 127 constitucional no sólo impacta cifras en recibos de pago; detrás del ajuste a pensiones de jubiladas y jubilados de la Comisión Federal de Electricidad hay historias de décadas de trabajo que hoy enfrentan incertidumbre económica y familiar.

Entre los casos se encuentra el de Rosa Eli Flores Vera, quien se desempeñó como jefa de oficina en la División Golfo Centro durante 25 años de servicio ininterrumpido.

Hoy, viuda desde hace tres años, con problemas de salud y responsable de tres hijas, enfrenta un panorama complicado ante el recorte en su pensión.

“En mi caso me está afectando en cosas de salud porque estoy en tratamientos. A mis hijas también, en educación, porque la menor apenas va a entrar a la universidad… son tres hijas, soy viuda”

El ajuste, dijo con voz entrecortada, impacta directamente en compromisos ya adquiridos como la educación de su familia y los gastos médicos, lo que agrava su situación financiera.

Otro de los testimonios es el de Carlos Antonio Martínez Viesca, ex jefe de oficina divisional de Seguridad e Higiene, con una trayectoria de 36 años en la CFE.

Ingresó a trabajar a los 17 años en condiciones adversas, proveniente de una familia numerosa de 12 integrantes.

“Lo que ganaba mi padre no nos alcanzaba para estudiar y siempre tuve la intención de superarme… entré a trabajar muy joven”

Recordó que su camino laboral no fue inmediato: pasó 12 años como trabajador sindicalizado sin base y otros más como ingeniero sustituto antes de alcanzar una jefatura.

“Me tardé 24 años para poder lograr una base… empecé como peón, mi herramienta eran pico, marro y azadón; mi función era abrir banquetas como aquí en la peatonal en 1978”

Ambos casos reflejan una constante entre jubilados de confianza: trayectorias construidas durante más de dos o tres décadas que hoy ven en riesgo sus condiciones de retiro.

Para las y los afectados, el recorte a las pensiones no sólo representa una reducción económica, sino la alteración de un proyecto de vida basado en reglas laborales previamente establecidas, lo que advierten compromete su estabilidad y la de sus familias.