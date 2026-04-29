Aseguran cámaras de vigilancia clandestinas

Autoridades de seguridad decomisaron ocho cámaras en Tamaulipas, presuntamente utilizadas por grupos delictivos

Por. Alfredo Peña

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) informó que, en menos de una semana, fueron aseguradas ocho cámaras de videovigilancia que presuntamente eran utilizadas por grupos delictivos para monitorear los movimientos de autoridades estatales y militares que andaban de patrullaje en la vía pública.

De acuerdo con el reporte oficial, uno de estos dispositivos fue localizado en Ciudad Victoria. Los siete restantes fueron hallados en el municipio de Padilla, específicamente en los tramos carreteros rumbo a La Soledad y en la entrada a la comunidad El Carmen.

Las autoridades detallaron que el rasgo más distintivo de estos artefactos era su sofisticado camuflaje, diseñado para pasar completamente desapercibidos para la ciudadanía. Los equipos no estaban a simple vista, sino integrados en infraestructura común: en un caso, la cámara estaba oculta en un poste, junto a un transformador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), simulando ser un aditamento más del equipo eléctrico.

En otro, el dispositivo se encontraba dentro de una caja que aparentaba ser un centro de carga de energía de un domicilio. Se detectó también una cámara insertada en una mufa (el tubo de conexión eléctrica en las viviendas), como un accesorio adicional. Otras más estaban alojadas en cajas metálicas que fingían ser instalaciones de la compañía telefónica Telcel.

La SSPT precisó que todos los equipos decomisados fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes, para dar continuidad a las investigaciones y deslindar responsabilidades.