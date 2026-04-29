Avanza COMAPA SUR en el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria en la zona conurbada

Estas acciones se han desarrollado en coordinación con los gobiernos municipales, favoreciendo una atención más oportuna y eficiente

POR MARIO PRIETO

EXPRESO-LA RAZÓN

Como parte de las acciones para fortalecer los servicios básicos, COMAPA Sur ha intensificado durante el primer cuatrimestre del año los trabajos de reposición y rehabilitación de líneas de drenaje y agua potable en Tampico y Ciudad Madero, generando beneficios como mayor eficiencia en el sistema, reducción de fugas, mejor saneamiento y mayor bienestar para las familias.

En el municipio de Tampico, se han rehabilitado aproximadamente 1,806.6 metros lineales de tubería de drenaje, mientras que en Ciudad Madero la cifra asciende a cerca de 1,846.7 metros lineales, atendiendo zonas donde la infraestructura presentaba deterioro.

De forma paralela, también se han fortalecido las líneas de agua potable, con la sustitución de 704 metros lineales en Tampico y alrededor de 132 metros lineales en Ciudad Madero, lo que permite mejorar la continuidad y calidad del servicio.

Estas acciones se han desarrollado en coordinación con los gobiernos municipales, favoreciendo una atención más oportuna y eficiente en beneficio de la población.

Colonias como Lázaro Cárdenas, Loma de Gallo, Niños Héroes, Las Américas, Ampliación Unidad Nacional, Miramápolis y Natividad Garza Leal, entre otras, han sido parte de este esfuerzo integral para fortalecer la infraestructura hidrosanitaria.

Con resultados tangibles, COMAPA Sur refrenda su compromiso de seguir impulsando obras que garanticen servicios confiables y contribuyan al desarrollo y bienestar de la zona conurbada.