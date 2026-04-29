Carlos Rodríguez habla tras quedar fuera del Mundial 2026

Charly Rodríguez reaccionó tras quedar fuera de la convocatoria de México para el Mundial 2026; se enfoca en Cruz Azul

Charly Rodríguez, mediocampista de Cruz Azul, rompió el silencio tras quedar fuera de la penúltima convocatoria de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026.

El jugador, habitual en las listas anteriores, se manifestó en redes sociales con mensajes de apoyo a su club y a su compañero Erik Lira, destacando su compromiso con “La Máquina” en la Liguilla del Clausura 2026.

México convocó a 20 futbolistas, de los cuales 12 ya tienen asegurado su lugar en el Mundial 2026, mientras ocho fungirán como sparrings.

¿Qué dijo Charly Rodríguez tras quedar fuera de la lista de México para el Mundial 2026?

El martes 28 de abril de 2026 se reveló la lista de 20 futbolistas convocados por Javier Aguirre, de los cuales 12 ya tienen su lugar asegurado en el Mundial 2026, mientras que los 8 jugadores restantes pertenecen a los “sparrings”.

Pese a la gran lista que anunció la Selección Mexicana previo al Mundial 2026, no aparece Charly Rodríguez, por lo que el jugador de Cruz Azul se manifestó en su cuenta de Instagram compartiendo una foto suya con el mensaje: “Mi Máquina. Vamos, que se viene lo mejor”.

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De igual forma, el mexicano compartió una foto de su compañero Erik Lira donde aparecen ambos jugadores previo a un partido de Cruz Azul y con el texto: “A muerte con mi hermano!”, en señal de apoyo por quedar fuera de la Copa Mundial de la FIFA.

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¿Cuándo será el próximo partido de Charly Rodríguez con Cruz Azul?

Luego de no ser considerado por México, Charly Rodríguez jugará con Cruz Azul la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX.

Charly Rodríguez y Cruz Azul se enfrentarán al Atlas en los cuartos de final de la Liga MX el próximo sábado 2 de mayo de 2026, en punto de las 21:15 horas, tiempo del centro de México.

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS