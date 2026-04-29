De abandono a homicidio: investigan deceso de abuelita

Entre las lesiones detectadas destaca una fractura de cadera con dos meses de antigüedad que nunca recibió atención médica, además de diversas afectaciones en la piel

Por Óscar Figueroa

Expreso-La Razón

CIUDAD MADERO, TAM.- La Fiscalía General de Justicia del Estado inició una carpeta de investigación por homicidio culposo tras el fallecimiento de la señora Vicenta “C”, de 85 años, en las instalaciones del IMSS de Ciudad Madero.

Aunque el caso comenzó bajo la clasificación de abandono de persona, las condiciones físicas de la víctima, quien vivía en la colonia López Portillo de Tampico obligaron a las autoridades a modificar el cargo.

Personal de la Unidad General de Investigación número 3 acudió al hospital tras recibir el reporte del deceso.

En el lugar, los agentes se entrevistaron con la hija de la fallecida y con el equipo médico, quienes confirmaron que la mujer presentaba huellas de descuido prolongado.

Entre las lesiones detectadas destaca una fractura de cadera con dos meses de antigüedad que nunca recibió atención médica, además de diversas afectaciones en la piel.

Estos factores, derivados de la falta de cuidados, contribuyeron de manera directa al deterioro de su salud y posterior muerte.

Ante tales condiciones la Fiscalía Especializada en Delitos contra Niñas, Niños, Adolescentes y Personas Vulnerables (FENNAM) intervino en el proceso.

Los peritos observaron el cuerpo en un estado evidente de abandono antes de su traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

A las 12:35 horas se efectuó el levantamiento del cadáver para la necropsia de ley.

Las autoridades mantienen las indagatorias para deslindar responsabilidades penales contra quienes resulten responsables de la omisión de cuidados que derivó en la pérdida de la vida de la adulta mayor.