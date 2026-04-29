Implementarán medidas para evitar golpe de calor en trabajadores

Entrarán en contacto con las empresas para que las mismas doten de bebidas energizantes a la plantilla laboral

Benigno Solís

Expreso-La Razón

Sindicatos de Altamira implementarán medidas, con el apoyo de las empresas, para evitar que los trabajadores sufran el llamado golpe de calor.

Las altas temperaturas comienzan a registrarse en la zona por lo que los gremios buscan proteger a sus obreros.

Entrarán en contacto con las empresas para que las mismas doten de bebidas energizantes a la plantilla laboral, señaló Jaime García Contreras, líder de la CTM.

No descartó la posibilidad de establecer turnos nocturnos para que los trabajadores no tengan que soportar los intensos rayos solares.

«No hemos tenido detalles todavía, estamos viendo que están pegando muy fiertes los calores, ya nos pondremos en contacto con las empresas para ir viendo como apoyarlos, primero con los gatorades y después ver como manejar si entran más tarde para salir un poco más tarde en la noche que ya está más fresco», explicó.

Hasta el momento, no se han presentado casos de golpe de calor.

«Cuando se ponen los calores muy fuertes, los patrones les dan ciertos minutos para que se vayan a tomar agua y refrescarse un rato a la sombra», indicó.