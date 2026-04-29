Ni el tiroteo lo detuvo: hombre comía a gusto mientras otros se tiraban al suelo en evento de Donald Trump

Usuarios en redes sociales han cuestionado el comportamiento de Michael Glantz, un agente de talentos que presenció la balacera durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca

Michael Glantz, quien estuvo presente en el tiroteo durante el evento de gala de Washington, perpetrado presuntamente para acabar con la vida del presidente Donald Trump, ha causado revuelo en internet tras darse a conocer un video en el que se niega a tirarse al suelo durante los disparos y continúa comiendo su ensalada.

Miles de usuarios lo han apodado como el «Hombre Ensalada», luego de que Michael Glantz, un agente de talentos de la Agencia Creativa de Artistas (CAA, por sus siglas en inlgés) conquistara internet con su indiferencia durante el ataque armado ocurrido el pasado sábado.

«Hombre Ensalada» no tenía miedo del tiroteo

Con una reacción completamente distinta al resto de los comensales y funcionarios, quienes huyeron despavoridos o intentaron cubrirse por las detonaciones del arma de fuego de Cole Allen, el «Hombre Ensalada» ha generado intriga en las redes sociales y medios de comunicación estadounidenses lo han cuestionado por su inusual comportamiento.

«Vivimos rodeados de sirenas y constante agitación. No tenía miedo. Había cientos de agentes del Servicio Secreto saltando por encima de mesas y sillas, y yo quería observar», explicó para New York Times.

El hombre que no se levantó de la mesa (y tampoco comía ensalada) en la cena de corresponsales de Washington. pic.twitter.com/jBcNDTSysA — Almudena Ariza (@almuariza) April 28, 2026

Agregó que su «dolor de espalda» también fue impedimento para huir de la escena , mientras que su negativa para tirarse al suelo se debió a su temor de ensuciar su «esmoquin nuevo en el suelo sucio del HIlton». Segundos después del tiroteo, agentes del Servicio Secreto y guardias de seguridad evacuaron a Donald Trump, a su esposa Melania Trump y al vicepresidente JD Vance de la sala donde se realizaba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

«Hombre Ensalada» revela lo que estaba comiendo durante el tiroteo

Glantz reveló en un video publicado junto a su esposa que durante el video estaba comienda una ensalada de burrata, un par de pepinos y queso. Y para desmentir varias versiones que circulaban en línea, aclaró que varios periodistas también se encontraban sin escondite y con sus celulares grabando los hechos. Aún así, aclaró que su reacción no le resta la importancia a la severa conmoción que sufrieron otros comensales.

Cole Allen compareció el pasado lunes y oficialmente fue acusado de posesión de armas, ataque a un oficial de la ley e intento de asesinato al presidente de Estados Unidos. Allen enfrentaría una cadena perpetua en caso de ser declarado culpable.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO