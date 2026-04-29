Nix-Lab busca reunir 1 millón para representar a México en mundial Robótica de Corea

Tras conquistar tres pases al Mundial de Robótica RoboCup 2026, un grupo de jóvenes tamaulipecos enfrenta ahora una carrera contrarreloj fuera de los laboratorios

Por Raúl López García

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Tras conquistar tres pases al Mundial de Robótica RoboCup 2026, un grupo de jóvenes tamaulipecos enfrenta ahora una carrera contrarreloj fuera de los laboratorios: reunir un millón de pesos para poder representar a México en Corea del Sur, sede de la competencia internacional más importante del mundo en esta disciplina.

La comunidad tecnológica Nix-Lab, integrada por estudiantes y egresados de distintas instituciones educativas de Tamaulipas, obtuvo recientemente dos primeros lugares y un tercer lugar en el Torneo Mexicano de Robótica, celebrado en Puebla, resultado que les aseguró su clasificación a la justa mundialista que se desarrollará en Incheon, Corea del Sur, del 30 de junio al 6 de julio.

El logro colocó nuevamente a Tamaulipas en el mapa internacional de la innovación tecnológica, pero también abrió un enorme desafío financiero. Para trasladar a los equipos clasificados, cubrir inscripciones, hospedaje, transporte y materiales, los jóvenes requieren alrededor de dos millones de pesos, aunque estiman que con un millón podrían garantizar la participación de una parte importante de la delegación.

“Queremos llevar alrededor de 44 jóvenes; solo los boletos de avión cuestan cerca de 40 mil pesos por persona”, explicaron integrantes del equipo, al señalar que la falta de recursos económicos podría impedir que varios de los estudiantes que lograron el pase puedan asistir al evento internacional.

Los equipos tamaulipecos competirán en las categorías Rescue Major y RMRC, enfocadas en el diseño de robots capaces de actuar en escenarios de rescate, pruebas que exigen alto nivel técnico, innovación y precisión. Los jóvenes destacaron que detrás de cada proyecto hay meses de trabajo, inversión propia y esfuerzo colectivo.

Para tratar de solventar los gastos, Nix-Lab ha emprendido una campaña intensiva de recaudación mediante rifas, venta de boletos y dinámicas en redes sociales, entre ellas la denominada “rifa del perro robótico”, además de recorridos públicos en busca del respaldo ciudadano.

“Este logro no es solo de nosotros; estamos representando a Tamaulipas”, expresaron los participantes, quienes destacaron que la comunidad está conformada por estudiantes de 11 municipios del estado, unidos por el objetivo de demostrar que el talento tamaulipeco puede competir al más alto nivel internacional.

A pesar de que dependencias estatales y educativas han reconocido públicamente sus resultados, los jóvenes admitieron que hasta ahora no han recibido apoyo económico institucional, por lo que la posibilidad de asistir al mundial depende en gran medida de la respuesta de la sociedad y de posibles patrocinadores.

La trayectoria de Nix-Lab respalda la magnitud de su proyecto. Desde 2022, esta comunidad ha acumulado triunfos nacionales e internacionales, obteniendo pases a competencias en Países Bajos, Brasil y ahora Corea del Sur, consolidándose como uno de los grupos juveniles de innovación tecnológica más destacados de Tamaulipas.

Tan solo en este 2026 lograron dos campeonatos nacionales y un tercer lugar, resultados que les otorgaron tres pases al mundial, una hazaña que cobra mayor relevancia al considerar que muchos de los recursos para fabricar sus robots han salido directamente del bolsillo de estudiantes y familias.

Los integrantes del equipo explicaron que algunas piezas y componentes deben importarse, mientras que otras tienen que fabricarse de manera artesanal mediante impresoras 3D y procesos de maquinado, lo que eleva considerablemente los costos para mantener sus proyectos en nivel competitivo.

Con el tiempo en contra, Nix-Lab lanzó un llamado urgente a empresas, autoridades y ciudadanía para ayudarles a alcanzar la meta económica que les permita llegar a Corea y evitar que el talento tamaulipeco quede fuera del escenario mundial por falta de financiamiento.

Más que una participación internacional, estos jóvenes ven en RoboCup la oportunidad de demostrar que en Tamaulipas existe capacidad, talento e innovación para competir con las mejores delegaciones del mundo, siempre y cuando encuentren el apoyo necesario para dar el siguiente paso.