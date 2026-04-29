‘Picudeaban’ por el pasaje y terminan chocando entre si

El impacto provocó que los pasajeros descendieran de las unidades en plena vialidad, no se reportaron lesionados

Por. Staff

Expreso – La Razón

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Un aparatoso choque entre dos unidades del transporte público de la ruta Águila-Madero se registró la mañana de este martes sobre la avenida Ejército Mexicano, en los límites entre Tampico y Ciudad Madero, generando un gran congestionamiento vehicular en la zona.

De acuerdo con testigos, los conductores de las unidades, un autobús y un microbús, circulaban a exceso de velocidad y realizando maniobras imprudentes, aparentemente en competencia por el pasaje, lo que derivó en el impacto entre ambas unidades a la altura de Chedraui.

El choque provocó que los pasajeros descendieran de los vehículos en plena vialidad, mientras que otros automovilistas quedaron varados debido al congestionamiento generado en uno de los carriles más transitados de la zona.

Elementos de Tránsito acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y coordinar el flujo vehicular, además de realizar las maniobras necesarias para retirar las unidades involucradas. A pesar de lo aparatoso del choque, no se reportaron personas lesionadas, registrándose únicamente daños materiales en los vehículos.

La zona se vio afectada por el incidente, generando retrasos en el tráfico y molestias entre los automovilistas que transitaban por la zona. Las autoridades correspondientes exhortan a los conductores a manejar con precaución y respetar las normas de tránsito para evitar accidentes como este.