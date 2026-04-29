“Prioridad compartida”: EU y México van contra crimen y corrupción, afirma Ronald Johnson

El representante del gobierno norteamericano en México destacó los esfuerzos de las instituciones de justicia de su país para combatir el crimen trasnacional

La embajada de Estados Unidos en México tomó nota sobre el inicio del proceso judicial contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve políticos mexicanos, por parte de un fiscal del sur de Nueva York.

Mediante un comunicado de prensa publicado en sus redes sociales, Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, destacó la colaboración existente entre la Unión Americana y la nación en términos de lucha contra la corrupción y el crimen.

“La Embajada de los Estados Unidos en México toma nota de la presentación de cargos penales por parte de la Fiscalía Federal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York en contra del gobernador Rocha y otras personas. Combatir la corrupción y la actividad criminal transnacional es una prioridad compartida para los Estados Unidos y México.

“Nuestros países se han comprometido a fortalecer la transparencia, hacer cumplir las leyes anticorrupción y defender el Estado de derecho. Esto es lo que nuestros ciudadanos en ambos lados de la frontera quieren y, como lo he señalado en reiteradas ocasiones, es lo que merecen”, escribió.

Refrenda compromiso con México

El representante del gobierno norteamericano remarcó que existe una estrecha colaboración con las autoridades mexicanas para que los procesos judiciales iniciados en Nueva York se desarrollen conforme a derecho.

“Los Estados Unidos continuarán trabajando en estrecha coordinación con las autoridades de México para impulsar la rendición de cuentas, fortalecer las instituciones y promover la seguridad y la prosperidad de nuestros pueblos.

“Mantenemos nuestro compromiso con una relación basada en la confianza mutua, la responsabilidad compartida y el Estado de derecho. Si bien no podemos comentar sobre los hechos específicos de estas imputaciones y el proceso legal deberá seguir su curso, hay algo claro: la corrupción que facilita el crimen organizado y perjudica a ambos países será investigada”, concluyó.

Rendición de cuentas para la seguridad de nuestros pueblos 🇺🇸🇲🇽https://t.co/udTIVwKbKg pic.twitter.com/1kM2yAXuW9 — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) April 29, 2026

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO