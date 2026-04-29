Prohiben comida chatarra en festejo por el día del niño

Se pide comida saludable en celebración del día del niño

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Las celebraciones por el Día del Niño en escuelas de Tamaulipas deberán realizarse sin dulces ni comida chatarra, como parte de la estrategia de vida saludable impulsada por la Secretaría de Educación.

La subsecretaría de Educación Básica, Nora Hilda de los Reyes Vázquez, informó que los nuevos lineamientos aplican incluso en fechas conmemorativas, por lo que las convivencias deberán ajustarse a opciones saludables.

Aunque no habrá sanciones administrativas, sí se harán llamados de atención para reforzar la medida, que busca mejorar los hábitos alimenticios desde la infancia.