Realiza alcaldesa de Nuevo Laredo alianza con ONU; fortalece la igualdad

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas realiza alianza estratégica con programa de Naciones Unidas para el desarrollo y fortalece agenda de igualdad

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EXPRESO-LA RAZON

NUEVO LAREDO, TAM.- La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal dio un paso firme en la proyección internacional de su administración, al sostener una reunión de alto nivel con representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, encabezado por Silvia Morimoto con el objetivo de consolidar una alianza estratégica en materia de igualdad de género y desarrollo sostenible.

El encuentro se enmarca en una ruta de posicionamiento internacional que ha colocado a Nuevo Laredo como un caso emergente en políticas públicas con enfoque de género. Esta agenda se fortaleció desde la participación de la alcaldesa en el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible en julio del 2025, donde estableció diálogo con ONU Mujeres, abriendo la puerta a mecanismos de cooperación con el sistema de Naciones Unidas.

Hoy, esa relación evoluciona hacia la construcción de una alianza técnica con el PNUD, orientada a escalar modelos locales exitosos a estándares nacionales e internacionales, en un contexto donde los gobiernos municipales adquieren un papel estratégico en el cumplimiento de la agenda global de desarrollo.

En este contexto, la presidenta municipal subrayó que la colaboración con organismos internacionales permitirá potenciar los resultados alcanzados y proyectar a Nuevo Laredo como modelo replicable.

“La igualdad no es un discurso, es una política pública que se mide en resultados. En Nuevo Laredo estamos construyendo modelos como Casa Violeta, Oruga-Mariposa y los programas de empoderamiento económico que hoy pueden trascender fronteras y convertirse en referencia, porque no puede haber desarrollo sostenible sin justicia social y sin igualdad para todas y todos”, afirmó la alcaldesa.

Durante la reunión, se plantearon acciones concretas como la capacitación especializada para el Instituto Municipal de la Mujer (INMUJER) en atracción de fondos internacionales, la exploración de convocatorias del Sistema de Naciones Unidas, así como la integración del municipio en espacios técnicos y foros globales.

También se abordó la posibilidad de avanzar en certificaciones internacionales en igualdad de género y fortalecer la institucionalización de políticas públicas en esta materia.

Cabe destacar que el INMUJER de Nuevo Laredo se ha consolidado como referente nacional, al ser el único instituto municipal del país con certificación Oro en la Norma 025 en Igualdad Laboral y No Discriminación, lo que respalda la solidez institucional del gobierno municipal y su capacidad para implementar políticas con perspectiva de género.

La reunión contó también con la participación de integrantes del equipo de la Unidad de Género del PNUD México.