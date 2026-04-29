Suspenderán servicio de agua en 31 colonias de Victoria este jueves por obras en tanque Cofrades

Las autoridades señalaron que la suspensión se realizará durante el transcurso del día, mientras se llevan a cabo las maniobras técnicas necesarias para conectar la nueva infraestructura hidráulica

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El servicio de agua potable será suspendido este jueves 30 de abril en 31 colonias, fraccionamientos y sectores de Ciudad Victoria debido a trabajos de interconexión en el Tanque Cofrades, informó el Gobierno Municipal de Victoria.

Las autoridades señalaron que la suspensión se realizará durante el transcurso del día, mientras se llevan a cabo las maniobras técnicas necesarias para conectar la nueva infraestructura hidráulica, obra que busca mejorar el suministro del vital líquido en esa zona de la ciudad.

Entre las colonias afectadas se encuentran la Ampliación Banrural II, Área 7, Ascención Gómez, Auténticas Playas, Banrural, Banrural II, Guadalupe Mainero, Hogares Modernos, Lázaro Cárdenas, Miguel Hidalgo, Morelos, Obrera, Pedro José Méndez y San Francisco.

También se verá afectado el abasto en los conjuntos habitacionales Residencias Selectas, así como en los fraccionamientos Jacaranda, Junta Local de Caminos, Los Fresnos, Mi Ranchito, Nuevo Santander, Privada El Sauce, Privada del Nogalar, Quinta Laura, San José y Santa Lilia.

De igual forma, la suspensión temporal alcanzará a las unidades habitacionales Del Norte y SEDENA, además de las colonias Infonavit Aldama, Fidel Velázquez y la Zona Centro.

El Ayuntamiento indicó que el servicio comenzará a restablecerse una vez concluidos los trabajos, conforme al tandeo correspondiente en cada uno de los sectores afectados.

Estas obras forman parte de las acciones de mejoramiento en la red hidráulica municipal, con las que se busca optimizar la distribución de agua potable y reducir problemas de baja presión en diversas zonas de la capital tamaulipeca.

Ante esta situación, se recomendó a los habitantes tomar previsiones y almacenar agua suficiente para atender sus necesidades básicas durante el tiempo que dure la suspensión.

El Gobierno Municipal agradeció la comprensión de la ciudadanía y reiteró que estas acciones permitirán mejorar el servicio de agua potable para las familias victorenses.