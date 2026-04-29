Vecinos reportan 19 robos a casa habitación en Victoria, en menos de un mes

Reportes vecinales contabilizan 19 viviendas habitadas robadas en Cd. Victoria, del sábado 28 de marzo a la fecha

POR. STAFF

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Reportes vecinales contabilizan 19 viviendas habitadas robadas en Ciudad Victoria, del sábado 28 de marzo a la fecha, con afectaciones en al menos quince fraccionamientos de la ciudad.

A esa cifra se suman más de treinta casas solas desmanteladas de cableado eléctrico, muebles, puertas, ventanas, minisplits y cocinas integrales, según los mismos reportes que circulan en chats vecinales.

Los fraccionamientos con mayor incidencia son Villarreal y sus ampliaciones, Villa Jardín, Valle de Aguayo en sus dos sectores, San Luisito, Santa Martha, San José, Sierra Gorda, Palmas, Campestre, Teocaltiche, Aurora y su ampliación, Cabañas, Santa Bárbara, Laureles y Cristales.

Vecinos que presentaron denuncia formal refieren que en la Fiscalía les informaron sobre una banda organizada, con varios integrantes, dedicada al robo en casa habitación y a la sustracción de materiales en viviendas vacías.

Parte del material robado se ofrece después en tianguis de la ciudad, en bazares y en grupos de compraventa en redes sociales, según los afectados, sin que a la fecha se conozcan detenciones derivadas de las denuncias.

Las recomendaciones que circulan entre vecinos incluyen reforzar portones y puertas, instalar protecciones metálicas, alarmas y cámaras, y crear chats de vigilancia por colonia para reportar movimientos sospechosos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas no ha difundido postura oficial sobre la racha de robos, ni ha informado avances de investigación, líneas de indagatoria o personas detenidas.