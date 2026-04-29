Victoria bajo asedio: se dispara el robo a viviendas y crece la crisis de seguridad patrimonial

Hoy, el robo a vivienda en Cd. Victoria supera en más del doble los promedios estatal y nacional

Por Raúl López García

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Ciudad Victoria enfrenta una crisis silenciosa pero cada vez más visible en los indicadores de seguridad: los robos patrimoniales se han convertido en la principal amenaza para las familias, y el dato más alarmante está en el robo a casa habitación, cuya incidencia ya se encuentra muy por encima de los promedios estatal y nacional.

El último reporte del Observatorio Ciudadano Tamaulipas revela que el robo a casa habitación alcanzó una tasa de 53.80 casos por cada 100 mil habitantes, mientras que el promedio estatal es de 24.53 y el nacional de 26.26. Esto significa que en Ciudad Victoria este delito está 119% arriba del promedio estatal y 104% por encima de la media nacional, colocando a la capital entre los municipios con mayor vulnerabilidad en este rubro.

El impacto de esta cifra va más allá del dato estadístico: confirma que las viviendas de los victorenses se han convertido en uno de los principales blancos de la delincuencia, afectando directamente el patrimonio familiar y generando una percepción constante de inseguridad en las colonias.

El problema forma parte de un fenómeno mayor. El Observatorio señala que el robo representa el 23.05% de todos los delitos denunciados en Ciudad Victoria, lo que lo convierte en el delito más recurrente en la capital. Además, junto con la violencia familiar y las amenazas, concentra el 46.8% de la incidencia delictiva total, es decir, casi uno de cada dos delitos registrados.

Después del robo a viviendas, el segundo indicador más preocupante es el robo de vehículos, que registra una tasa de 83.95 casos por cada 100 mil habitantes, superior al promedio estatal de 46.52 y ligeramente mayor al promedio nacional de 81.45. En comparación con Tamaulipas, Victoria presenta una incidencia 80% más alta, reflejando una fuerte exposición al despojo de automóviles.

A esta problemática se suma el robo a negocio, con una tasa de 57.96, también muy superior a la estatal de 30.40 y por encima de la nacional de 48.01. Esto implica que la capital registra 90% más robos a comercios que la media estatal, golpeando directamente a pequeños empresarios y debilitando la actividad económica local.

En contraste, el robo con violencia muestra una tasa de 30.93, por debajo de Tamaulipas (54.02) y de la media nacional (101.98), lo que indica que en Ciudad Victoria el problema no radica tanto en la violencia física durante los robos, sino en la alta frecuencia con que ocurren delitos patrimoniales sin agresión directa.

En conjunto, estos indicadores muestran que la delincuencia en Ciudad Victoria mantiene un patrón centrado en el patrimonio, donde casas, negocios y vehículos son los objetivos principales. El problema no es un evento aislado, sino una presión constante sobre la economía de las familias y la estabilidad de los comercios.

A la par del robo, la violencia familiar se mantiene como el delito con mayor incidencia en la ciudad, con una tasa de 341.78 casos por cada 100 mil habitantes, frente a 209.59 en Tamaulipas y 197.15 a nivel nacional. La cifra coloca a Victoria 63% arriba del promedio estatal y 73% por encima del nacional, reflejando una profunda fractura en el tejido social.

Otro foco rojo son los delitos sexuales, que alcanzan una tasa de 24.69, superior a la estatal de 13.92 y a la nacional de 15.66. En términos proporcionales, la capital presenta 77% más casos que el promedio estatal, lo que agrava aún más el panorama de violencia social.

Mientras estos delitos crecen, otros de alto impacto mediático mantienen niveles relativamente menores. El homicidio doloso registra una tasa de 8.84, por debajo del promedio nacional de 14.49, aunque por encima del estatal de 5.61, mientras que el secuestro permanece en cero, sin casos registrados en el último periodo.

Sin embargo, estos datos no significan una ciudad más segura. La radiografía del Observatorio muestra que la inseguridad en Ciudad Victoria se concentra en delitos cotidianos que afectan directamente la vida de las personas, especialmente en sus hogares y en su patrimonio, deteriorando la percepción de seguridad y la confianza ciudadana.

El dato más grave es que el robo a casa habitación ya duplica las medias estatal y nacional, una señal clara de que la delincuencia ha encontrado en los hogares uno de sus principales blancos. Más que una estadística, este indicador refleja una ciudad donde proteger el patrimonio dentro de casa se ha vuelto una preocupación diaria para miles de familias.