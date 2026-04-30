Adiós de leyenda: Guillermo Ochoa confirma su retiro tras el Mundial

El histórico portero de México jugará su sexta Copa del Mundo y anunció su retiro definitivo del balompié profesional. Mientras el Tricolor ya anunció la lista de convocados de la Liga MX para la máxima justa.

MÉXICO.- Se confirmó este jueves 30 de abril la presencia de Memo Ochoa en el Mundial 2026, el guardameta mexicano formará parte de la plantilla nacional para la Copa del Mundo. Igualmente, se reveló su retiro profesional del futbol

¿Cuándo se retira Memo Ochoa de la selección mexicana?

De acuerdo con información compartida por el periodista Fabrizio Romano, el actual portero del Limassol de Chipre no sólo integrará la lista definitiva de Javier Aguirre, sino que ha decidido poner fin a su carrera deportiva inmediatamente después de concluir la participación del Tri en la justa mundialista. Este anuncio de Memo Ochoa en el Mundial 2026 marca un hito sin precedentes, pues el arquero tapatío se convertirá en el primer futbolista en disputar seis Copas del Mundo, cerrando un ciclo que comenzó en Alemania 2006.

🚨🇲🇽 Memo Ochoa will play his 6th World Cup representing Mexico as the legendary goalkeeper will make the squad. Ochoa will then retire from professional football right after, leaving club and national team. 👋🏼 pic.twitter.com/fnJX2B3O6s — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 30, 2026

La noticia surge en un momento crítico para la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), que ya definió a los 12 elementos locales (donde Chivas aporta cinco jugadores) y ahora se concentra en los 14 espacios restantes para los convocados europeos. El cuerpo técnico ve en el veterano un pilar de experiencia necesario para enfrentar el Grupo A contra Sudáfrica, Corea y República Checa

Los convocados de Europa para la selección mexicana y las baja

La agencia EFE informó que el camino hacia el debut del 11 de junio no está exento de obstáculos, pues la gestión de Aguirre enfrenta una ola de lesiones entre los jugadores que militan en el Viejo Continente. Mientras figuras como Johan Vásquez y Raúl Jiménez se perfilan como titulares seguros junto a Ochoa, el estratega tiene dudas sobre la evolución de Santiago Giménez y confirmó la baja definitiva del centrocampista Marcel Ruiz por una afección de rodilla. Estas ausencias obligan a que el liderazgo del portero sea el apoyo principal para jóvenes como Obed Vargas y Mateo Chávez.

Según reportes, existen 17 candidatos para los últimos puestos internacionales, lo que genera una competencia interna feroz. La concentración en la Ciudad de México iniciará el próximo 6 de mayo, donde se buscará que el núcleo de la Liga MX sirva de cimiento para la integración de los legionarios conforme terminen sus ligas. El objetivo de la FMF es superar los cuartos de final, hazaña lograda solo en las sedes anteriores en suelo nacional

Amistosos antes del debut de Memo Ochoa en el Mundial 2026

Antes de la gran cita, el representativo nacional sostendrá tres encuentros amistosos críticos contra Ghana, Australia y Serbia. Estos duelos serán la última oportunidad para que Aguirre termine de pulir el funcionamiento colectivo y verifique el estado físico de sus estrellas europeas, quienes deben llegar en plenitud para la entrega de la lista oficial el 1 de junio.

Con la mirada puesta en el Estadio Azteca y las sedes norteamericanas, la afición se prepara para despedir a uno de sus máximos ídolos. El legado del arquero quedará sellado tras su última atajada en el certamen, cerrando así la brillante historia de Memo Ochoa en el Mundial 2026.

CON INFORMACIÓN DE MVS NOTICIAS