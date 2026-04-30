Alerta por primer caso humano del barrenador

Las autoridades de salud confirmaron el primer caso positivo de “miasis” en humano se registró en Antiguo Morelos, el paciente con pie diabético, se encuentra estable bajo vigilancia médica.

RAMIRO ORTEGA VALDEZ

EXPRESO-LA RAZÓN

MANTE.- El primer caso humano de gusano barrenador en la región Mante encendió las alertas sanitarias y puso en vigilancia a las autoridades de salud.

El jefe del Distrito de Salud para el Bienestar VI Mante, el doctor Juan Genaro Rodríguez Mar, confirmó que el caso se registró en el municipio de Antiguo Morelos, en un hombre de aproximadamente 55 años con complicaciones por pie diabético, una herida expuesta permitió que la mosca depositara sus huevecillos, de los cuales emergieron larvas que comenzaron a devorar el tejido, obligando a la intervención médica inmediata.

El paciente ya recibió atención médica, recibió el tratamiento correspondiente y mantienen seguimiento clínico permanente, su reporte es estable y en recuperación, sin embargo, el funcionario advirtió que este hecho mantiene en alerta a la población, debido a la alta presencia de la mosca en la región, favorecida por las condiciones de calor y humedad.

Rodríguez Mar subrayó que, las personas con heridas abiertas enfrentan el mayor riesgo, especialmente pacientes diabéticos que suelen presentar lesiones en extremidades, explicó que la miasis es una infestación parasitaria provocada por larvas de mosca que se alimentan de tejido vivo o muerto, generando dolor intenso, comezón, sensación de movimiento bajo la piel, destrucción progresiva de tejidos, y en casos severos, infecciones o incluso la muerte.

Finalmente destacó que, la prevención es la principal herramienta para contener este problema, por lo que cualquier lesión, por mínima que sea, debe limpiarse profundamente, cubrirse y ser atendida por un médico, además, recordó que la transmisión ocurre únicamente cuando la mosca deposita sus huevecillos en heridas expuestas.

Tamaulipas registra más de 110 casos en ganado, principalmente en los municipios de Tula, Ocampo y El Mante, considerada la zona de mayor riesgo, por lo que las autoridades han exhortado a reportar cualquier herida sospechosa con presencia de larvas.