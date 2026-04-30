Así fue como la presunta feminicida de Carolina Flores, exreina de belleza, fue detenida en Venezuela

La madre de la pareja de Carolina Flores y presunta feminicida fue detenida en Venezuela luego de ser buscada por los hechos ocurridos el 15 de abril

La tarde-noche de este miércoles 29 de abril se confirmó la detención de Erika María “N”, según la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, luego de que este mismo día se emitiera una ficha roja por parte de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).

Por ello, en el Heraldo de México te contamos todo lo que debes saber sobre el caso de la exreina de belleza asesinada en un departamento de Polanco en la Ciudad de México el pasado 15 de abril, siendo denunciado a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX hasta el 16 de abril.

Erika María “N”, es detenida en Venezuela tras ficha roja emitida por Interpol

Fue el pasado 15 de abril cuando, tras una discusión, Erika María “N” habría asesinado a la joven Carolina Flores dentro de su departamento ubicado en Polanco III sección, generando conmoción en su pareja Alejandro “N”, quien con la frase “¿Qué hiciste, mamá?” y con su bebé de 8 meses en brazos encontró a Carolina sin vida.

Tras lo ocurrido, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX emite un comunicado en el que mencionó que se estaban realizando investigaciones por los hechos ocurridos el pasado 15 de abril; sin embargo, aclaró que la denuncia fue realizada el pasado 16 de abril, o sea un día después de lo ocurrido.

Detenida en Venezuela probable responsable de feminicidio cometido en la alcaldía Miguel Hidalgo La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) informa que, en coordinación con autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, fue detenida Erika María… pic.twitter.com/3TDW5dZGDT — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 30, 2026

Alejandro “N” fue quien llamó a la madre de Carolina Flores para contarle lo sucedido, para que entonces fuera quien pidiera a Erika María “N” que se entregara, mencionando en diversas entrevistas que se mencionó que la denuncia se realizó un día después por miedo a lo que sucediera con el bebé de 8 meses.

Tras lo sucedido en redes sociales, se viralizó el video que mostraba la presunta agresión contra Carolina Flores, lo que generó conmoción e indignación en las redes sociales, por la brutalidad del caso y la cómoda reacción de la mujer, quien mencionó que “ella se había robado a su hijo”.

No fue sino hasta este miércoles que, tras la alerta roja emitida por la Interpol, se anunció la detención de Erika María “N”, mencionando que, gracias a la coordinación con autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, se logró el objetivo y será extraditada a la Ciudad de México para realizar las acciones correspondientes.

«Con esta orden y en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), se gestionó una Notificación Roja de INTERPOL para su búsqueda internacional, lo que permitió a autoridades venezolanas localizarla y detenerla. La persona detenida se encuentra bajo custodia de las autoridades de ese país, en tanto se realizan las gestiones necesarias para formalizar su extradición a México. La Fiscalía CDMX agradece a las autoridades venezolanas, a la INTERPOL y a la FGR su apoyo en este caso», dijo la Fiscalía CDMX en un comunicado.

Con información de El Heraldo de México