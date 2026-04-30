Calor extremo cobra primera vida en Sonora: alertan por riesgos

Además, la semana del 12 al 18 de abril se reportaron 16 nuevos casos asociados a la temporada de calor, que fueron en total 15 casos de deshidratación y un golpe de calor, la mayoría en Hermosillo con seis, luego Huatabampo con cuatro y Puerto Peñasco con dos
Emiten recomendaciones ante altas temperaturas
Las recomendaciones que emite salud son evitar exponerse a los intensos rayos del sol, mantenerse bien hidratados, utilizar bloqueador solar, ropa ligera, holgada, de mangas largas y frescas, utilizar sombrilla o sombrero, y ante el primer signo de afectación acudir a cualquier centro de salud.
El pronóstico meteorológico para Sonora es que a partir de este viernes se presentarán temperaturas calurosas extremas, con posibilidades de alcanzar o incluso rebasar los 40 grados de temperatura para este fin de semana.
