Caso Carolina Flores: revelan conversación previa al crimen

Alejandro Sánchez, esposo de Carolina Flores, reveló la conversación que tuvo con su madre antes del feminicidio

CIUDAD DE MÉXICO.- Antes de disparar contra su nuera Carolina Flores hasta quitarle la vida, Erika Herrera habló con su hijo Alejandro Sánchez para convencerlo de dejarla a solas con la víctima.

Es lo que habría explicado Alejandro Sánchez esposo de Carolina Flores, pues se reporta que antes el feminicidio, su madre le dijo que necesitaba hablar con su nuera.

En su declaración, se afirma, el esposo de la víctima también habría dado algunos detalles sobre lo que pasó después del crimen y la forma en la que autora del feminicidio escapó del lugar

Esposo de Carolina Flores reveló una conversación con su madre

El 15 de abril de 2026, Erika Herrera disparó en diversas ocasiones en contra de su nuera, Carolina Flores, al interior de un departamento en Polanco, en la Ciudad de México (CDMX).

La agresión que terminó con la vida de Carolina Flores, habría sido premeditada con detalle por la responsable, pues su hijo, Alejandro Sánchez, reveló una conversación que así lo demostraría.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, en sus primeras declaraciones a las autoridades, el esposo de Carolina Flores señaló que la mañana del mismo 15 de abril, salió a pasear con su bebé.

De regreso al departamento, su madre, Erika Herrera, le dijo que necesitaba hablar en privado con su nuera, ya que quería platicar sobre los problemasque ambos tenían.

Con la intención de permitir la privacidad, Alejandro Sánchez tomó a su bebé y se dirigió a otra habitación, es decir que el plan de la responsable era quedarse a solas con la víctima.

Durante ese tiempo fue que se escucharon las diversas detonaciones, las cuales el esposo de Carolina Flores describió como “cuetes”, pero que segundos después supo que se trataron disparos

Alejandro Sánchez también explicó porque no detuvo a su madre tras el feminicidio

Al revelar las primeras declaraciones del esposo de Carolina Flores alrededor del feminicidio, Carlos Jiménez señaló que el sujeto también explicó el motivo por el que no detuvo a su madre.

Sobre ello, el comunicador refirió que Alejandro Sánchez dijo que luego del feminicidio, su madre tomó sus maletas y se fue del departamento sin que élpudiera intervenir.

Al respecto, el esposo de la víctima dijo que no pudo hacer nada para detener a su madre porque su “principal preocupación fue alimentar a su bebé” que hasta ese momento no había comido.

Después de ello, Alejandro Sánchez bañó al bebé y se comunicó con su abogado, pero fue hasta el otro día que decidió acudir a la fiscalía de la CDMX para presentar una denuncia por el feminicidio.

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS