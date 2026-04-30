“Comida para todos”: Papa León XIV lanza mensaje contra el hambre

En medio de una crisis alimentaria global, el Papa León XIV lanzó una poderosa oración que se ha vuelto viral por su mensaje directo contra el hambre.

En un mundo donde millones de personas no tienen qué comer mientras toneladas de comida terminan en la basura, el Papa León XIV decidió poner el tema sobre la mesa literalmente con una oración que no ha pasado desapercibida.

Como parte de la iniciativa Red Mundial de Oración del Papa, la intención de este mes de mayo está centrada en un tema urgente con la alimentación digna para todos. Bajo el lema “Comida para todos”, el mensaje del Pontífice invita a reflexionar sobre los hábitos cotidianos.

Hoy reconocemos con dolor que millones de hermanos y hermanas siguen padeciendo hambre, mientras tantos bienes se desperdician en nuestras mesas, expresa la oración

Más que fe: un llamado a la acción

Lejos de ser solo una plegaria espiritual, el mensaje del Papa León XIV plantea un cambio profundo en la manera de entender el consumo. El texto invita a ver los alimentos no como un recurso individual, sino como un regalo compartido

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor de la creación, Tú nos diste la tierra fecunda y, con ella, nuestro pan de cada día, como signo de tu amor y providencia. Hoy reconocemos con dolor que millones de hermanos y hermanas siguen padeciendo hambre mientras tantos bienes se desperdician en nuestras mesas. Despierta en nosotros una nueva conciencia: que aprendamos a agradecer cada alimento, a consumir con sencillez, a compartir con alegría, y a cuidar los frutos de la tierra como un don tuyo, destinado a todos, no solo a unos pocos. Padre bueno, haznos capaces de transformar la lógica del consumo egoísta en una cultura de solidaridad. Que nuestras comunidades promuevan gestos concretos: campañas de sensibilización, bancos de alimentos, y un estilo de vida sobrio y responsable. Tú que nos enviaste a tu amado Hijo Jesús, pan partido para la vida del mundo anos un corazón nuevo, con hambre de justicia y sed de fraternidad. Que nadie quede excluido de la mesa común, y que tu Espíritu nos enseñe a mirar el pan no como un objeto de consumo, sino como un signo de comunión y cuidado. Amén.

Además, el Papa hace un llamado claro a romper con lo que denomina “la lógica del consumo egoísta” y sustituirla por una verdadera cultura de solidaridad.

De la oración contra el hambre a los hechos

Uno de los puntos más llamativos de esta intención es que no se queda en lo simbólico. El Pontífice propone acciones específicas que pueden marcar la diferencia:

Impulsar campañas de sensibilización

Fortalecer bancos de alimentos

Adoptar estilos de vida más sobrios y responsables

Una crisis alimentaria que no deja de crecer

El llamado del Papa León XIV no surge en el vacío. De acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos, más de 300 millones de personas enfrentarán niveles críticos de hambre en 2026.

Además, cifras recientes de organismos internacionales indican que cientos de millones de personas padecen hambre, mientras miles de millones no pueden costear una dieta saludable. La situación se agrava por conflictos, crisis económicas y el cambio climático.

Paradójicamente, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente estima que cada año se desperdician más de mil millones de toneladas de alimentos en el mundo, lo que también contribuye significativamente a las emisiones contaminantes.

El trasfondo de una oración global

Aunque esta oración se ha viralizado recientemente, su origen está vinculado a iniciativas internacionales como la campaña “Una sola familia humana, alimentos para todos”, impulsada por Caritas Internationalis.

Inspirada en valores como la justicia social, la fraternidad y el cuidado del planeta, también retoma ideas clave de Laudato si’, enfocadas en la ecología integral y el consumo responsable.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR