Detectan 20 árboles en riesgo dentro del cementerio de la avenida Hidalgo en Tampico

El administrador de cementerios de Tampico, Salvador Corona Pulido, detalló que actualmente se lleva a cabo un proceso de limpieza y evaluación en el lugar, con prioridad en al menos cinco árboles que presentan mayor deterioro.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO.- Al menos 20 árboles en malas condiciones fueron detectados dentro del cementerio municipal de la avenida Hidalgo, situación que ya provoca afectaciones a tumbas y representa un riesgo para visitantes, informaron autoridades locales.

El presidente de la comisión de cementerios en el Cabildo porteño, Martín Castellanos Castelán, señaló que se trata de ejemplares envejecidos e incluso secos, cuyas raíces han comenzado a dañar estructuras funerarias.

“Aproximadamente son como 20… son árboles ya viejos, incluso ya secos que están dañando las fosas… un árbol te afecta alrededor de 10 tumbas alrededor, aunque se diga que está prohibido sembrar árboles”.

Por su parte, el administrador de cementerios de Tampico, Salvador Corona Pulido, detalló que actualmente se lleva a cabo un proceso de limpieza y evaluación en el lugar, con prioridad en al menos cinco árboles que presentan mayor deterioro.

“Una comisión que tuvimos estaban dañando bóvedas… creo que faltan de retiro 4, 5 árboles”.

Dijo que durante la reciente temporada de nortes algunos ejemplares colapsaron, incluyendo uno que se desprendió desde la raíz, lo que incrementa el riesgo para quienes acuden al camposanto.

“Justamente están en proceso de limpia, estamos esperando el día de hoy mismo traer apoyo”.

Las autoridades municipales informaron que los trabajos de mantenimiento se intensificaron previo a la conmemoración del Día de las Madres, con acciones en los cementerios de la avenida Hidalgo, La Borreguera y Tancol, a fin de garantizar condiciones seguras para las familias que acudirán a visitar a sus difuntos.