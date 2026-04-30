‘Es momento del relevo generacional’

La política en Tamaulipas vive una transición hacia liderazgos jóvenes y femeninos, advierte la diputada Katalyna Méndez, que no descarta competir por la alcaldía de Victoria en 2027

Staff

Expreso-La Razón

La diputada local Katalyna Méndez, aseguró que los próximos procesos electorales serán protagonizados por jóvenes y perfiles emergentes, lo que representa un relevo generacional.

Sobre su futuro político, la legisladora no descartó contender por la alcaldía de Ciudad Victoria en 2027 y recordó que la capital del estado nunca ha tenido una presidenta municipal electa, aunque precisó que la decisión corresponderá a las encuestas internas de Morena.

«Si queremos resultados distintos, tenemos que hacer política distinta», sostuvo.

La ciudadanización de la política es un tema en el que se insiste mucho. ¿Se ha legislado al respecto?

Tenemos que que reconocer también que ha sido el discurso del gobernador, del doctor Américo. Yo creo que este tipo de políticas públicas que hace el gobierno del estado, se tienen que convertir en leyes que sean referentes permanentes, que muchas veces hay muy buenos proyectos de parte de los gobiernos que quedan a consideración de una voluntad política y luego según cada agenda de cada gobernante, es que se decide qué tanta participación ciudadana hay o no. Entonces hemos procurado convertir estas políticas públicas en leyes. Hemos estado, por ejemplo, haciendo que sea un derecho la consulta ciudadana. Hemos trabajado en darle nuevamente una formalización a los comités vecinales que en algún momento jugaron un un papel fundamental. Estamos trabajando también en hacer algunas reformas para que los diputados tengan que regresar cada cierto tiempo a territorio y comprobarlo, que eso es sumamente importante. También es importante que las y los alcaldes cumplan con su obligación de transmitir de manera pública sus sesiones de cabildo. Hemos tenido pues reportes también de los mismos regidores y síndicos o de ciudadanos que están interesados en saber qué está sucediendo con la agenda pública municipal.

Tú eres una de las voces más progresistas al interior de la bancada de Morena, que a veces es muy conservadora en muchos temas. ¿Cuál es tu opinión sobre la despenalización del aborto, sobre el que se acaba de pronunciar la SCJN?

Justamente esta resolución de la Suprema Corte de Justicia se da en el marco de que nosotros no hemos aprobado la despenalización del aborto. Hemos estado haciendo foros de consulta ciudadana. Hemos trabajado y escuchado a los colectivos feministas que es una de sus principales luchas, de muchas generaciones y sus principales banderas. Hemos escuchado también a las comunidades religiosas; pero aquí yo creo que que hay que ser muy cuidadosos en dividir la opinión que uno puede tener como ciudadano y como mujer, y el qué tienes que tener como representante popular; yo al haber asumido este cargo no puedo hablar ya por mí, tengo que hablar en representación de la gente y lo que puedo decir es que es un tema que aún está en análisis, que al final mi voto tiene que ser a favor de lo que diga la mayoría, lo que en consenso de estos ejercicios se resuelvan. Lo que sí creo y siempre he defendido,es que las mujeres tenemos que tener el derecho de decidir sobre nuestros cuerpos.

Respecto al tema generacional, ¿has encontrado dificultades al ser una diputada tan joven?

Nunca es fácil porque tienes una tarea doble, llegas a los encargos y yo creo que es algo que viven todas las mujeres jóvenes en todos los ámbitos profesionales, tu edad te da una doble tarea, que es sentir o pensar que estás obligada a estar constantemente demostrando tu capacidad, demostrándole a todo el mundo que sí tienes la capacidad de estar en donde estás, aunque ya llegaste, aunque ya fuiste electa y que ya cruzas todo el camino tan difícil, o por ejemplo, en mi caso, una carrera política para poder llegar hasta donde estás, aún así tienes que mostrarles a todos que tienes la capacidad. Yo creo que que uno de los principales aprendizajes que yo he tenido durante este tiempo es justamente que no necesito estar diciéndole a la gente que tengo la capacidad a pesar de ser joven, sino que mi trabajo va a hablar por mí, que todo se va a basar en resultados.

Es difícil el choque generacional, pero también pues esta es la era de las nuevas generaciones, el mundo cambió, la manera de comunicarnos cambió y la manera de hacer política tiene que evolucionar.

¿Qué le depara a Katalyna Méndez para el 2027?

Yo creo que tenemos el compromiso de participar, ¿no? Sobre todo habiendo tan pocas mujeres a veces en el movimiento que están de alguna manera levantando la mano y participando. Tenemos un compromiso con las mujeres de nuestro movimiento de representarles. Entonces, Yo creo que definitivamente voy a participar. No sé en qué representación. Eso ya lo definirá el partido. Como saben, en los próximos meses ya anunció nuestro partido Morena que van a estar haciendo las las encuestas ciudadanas y habrá que esperar los resultados. Yo espero verme favorecida y pues en su momento ya la propia militancia de Morena definirá si quieren o no que yo pueda representarles.

Ha habido muy pocas alcaldesas en Victoria ¿Te interesa ser la primera alcaldesa electa de Ciudad Victoria?

Pues yo creo que si el partido me da la oportunidad y la ciudadanía me vota a favor en las encuestas, por supuesto que sí, pero bueno, eso ya no dependerá de mí. Eso lo dirá la militancia de Morena y lo dirá eh pues la Secretaría de Organización del partido.

¿Crees que se den las las condiciones para que en Victoria sea una elección de mujer?

La presidenta Claudia en la elección del 2024 ganó Victoria, la gente ya salió y votó por una presidenta de la República. A nivel estatal fueron casi un millón de votos los que tuvo que la presidenta Claudia. Entonces yo creo que definitivamente Victoria está listo para una presidenta mujer. Creo que la el discurso político de nuestra ciudad también tiene que evolucionar, se tiene que refrescar, tenemos que avanzar otra vez a ser la ciudad amable, y necesitamos también escuchar esos mensajes, esos discursos y yo he notado que la ciudadanía se ha visto muy identificada con los perfiles de mujeres. No hablo solamente por Morena, sino me da mucho gusto ver que haya muchas mujeres participando en todos los partidos y en todos los colores. Mujeres jóvenes. Creo que es el momento también del relevo generacional porque ves a muchos nuevos perfiles de políticos, hombres y mujeres, pero jóvenes.

¿Qué opinión te merecen compañeros tuyos del movimiento como Gerardo Illoldi, Karl Heinz Becker?

Son muy buenos amigos tanto el secretario Gerardo, como el secretario Karl son buenos amigos. Nos tocó caminar juntos en la campaña del Dr. Américo Villarreal, somos parte del equipo que hemos defendido siempre el proyecto del gobernador y me ha dado mucho gusto ver el crecimiento que hemos tenido cada quien en su ámbito, cada quien su área y creo que para mí el simple hecho de ser considerada ya es sentirme orgullosa y de saber que estoy siendo considerada en las encuestas, en este caso junto a a compañeros jóvenes, pues insisto creo que es un triunfo para nosotros como generación, no un triunfo personal.