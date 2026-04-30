Gestiona AVA infraestructura para el estado

El gobernador Américo Villarreal Anaya, llevó a cabo una reunión de trabajo con el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina

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EXPRESO LA RAZÓN

Ciudad de México.- Con el propósito de dar seguimiento a los proyectos de infraestructura carretera y ferroviaria que se desarrollan en Tamaulipas, el gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, llevó a cabo una reunión de trabajo con el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina.

Como parte de su agenda de trabajo, en la capital del país, Américo Villarreal expresó su compromiso por seguir impulsando, con el respaldo del Gobierno Federal, proyectos estratégicos como la concesión del Puente III, en Nuevo Laredo, y la rehabilitación del Puente Magueyes, en el municipio de Mainero, a fin de mejorar la conectividad y vialidad, y alentar el desarrollo y bienestar de las y los tamaulipecos.

Acompañado por el secretario de Obras Públicas del Estado, Pedro Cepeda Anaya, el mandatario tamaulipeco expuso algunas acciones que lleva a cabo el Gobierno del Estado para la conservación y mantenimiento de la red carretera estatal, así como las gestiones para el paso elevado en Matamoros.

Junto al titular de la SICT, también tomaron parte en esta reunión el subsecretario de Infraestructura, Juan Carlos Fuentes Orrala, y el titular de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, Andrés Lajous.

Por el Gobierno de Tamaulipas estuvieron presentes Anabel Flores Garza, subsecretaria de Inversión de la Secretaría de Economía; el titular de la API Tamaulipas, Gustavo Guzmán Fernández, y el subsecretario de Obras Públicas del Estado, José Alfonso Robledo Ramírez.