Matan a hombre en Reynosa y a estudiante ajena a los hechos

Versiones señalan que en otro vehículo, la estudiante que fue alcanzada por las balas fue trasladada por su padres a un hospital, donde perdió la vida.

Por Staff

El conductor de una camioneta fue acribillado esta mañana por sujetos armados asesinaron al conductor de una camioneta en la ciudad de Reynosa, y a una estudiante de preparatoria, quien recibió un disparo.

Los hechos ocurrieron en el crucero del Bulevar Hidalgo y El Maestro alrededor de las 7:40 horas cuando los ocupantes de al menos un vehículo dispararon contra una camioneta gris sin placas que esperaba en el semáforo en rojo.

El conductor malherido alcanzó a bajarse de la camioneta, pero cayó en la plazoleta del Monumento al Trabajador Petrolero. La unidad en la que viajaba quedó encendida y obstruyendo el tráfico.

Versiones señalan que en otro vehículo, la estudiante que fue alcanzada por las balas fue trasladada por su padres a un hospital, donde perdió la vida.

El crucero se congestionó y las primeras autoridades en llegar al lugar fueron elementos de la Guardia Estatal, que taparon el cuerpo y acordonaron la plazoleta y el carril izquierdo del lado poniente de la avenida Hidalgo.