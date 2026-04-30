Museo de la Ciudad de Tampico abrirá este 1 de mayo y cerrará el 4 por mantenimiento

El recinto ofrece un recorrido por la historia de Tampico, desde los primeros asentamientos huastecos hasta la actualidad, incluyendo una visión del desarrollo futuro de la ciudad.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO,TAMAULIPAS.- El Museo de la Ciudad de Tampico abrirá sus puertas de manera habitual este 1 de mayo, con motivo del Día del Trabajo, invitando a la población a aprovechar el día de descanso para recorrer sus instalaciones en familia.

Sin embargo, autoridades del recinto informaron que el próximo 4 de mayo permanecerá cerrado temporalmente debido a trabajos de mantenimiento.

La directora del museo, Elvia Holguera Altamirano, dijo que esta fecha representa una oportunidad para que tanto residentes como visitantes disfruten de la oferta cultural, especialmente al coincidir con un día inhábil para estudiantes y trabajadores.

“Queremos invitarlos a que aprovechen este día, se organicen y en familia vengan a visitar el museo de la ciudad. Es una experiencia que recomendamos muchísimo”.

El recinto ofrece un recorrido por la historia de Tampico, desde los primeros asentamientos huastecos hasta la actualidad, incluyendo una visión del desarrollo futuro de la ciudad.

Entre sus principales atractivos se encuentran las salas dedicadas al auge petrolero y la llegada del ferrocarril, donde los visitantes, en especial niños y jóvenes, pueden interactuar con exhibiciones como un vagón, lo que convierte la visita en una experiencia educativa y dinámica.