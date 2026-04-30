“No quiero que haya más Noelias”: madre cuestiona ley de eutanasia tras caso de Noelia Castillo

Yolanda Ramos asegura que la legislación española le arrebató a su hija, quien no padecía ninguna enfermedad mental y pudo haber superado sus dolencias con tiempo y tratamiento

Yolanda Ramos, mamá de Noelia Castillo, la joven española que decidió terminar con su vida a través de la eutanasia, solicitó a las autoridades de su país que eliminen la muerte asistida porque ya no quiere que “haya más Noelias”. Noelia, de 25 años, no padecía ninguna enfermedad terminal, pero sí múltiples trastornos mentales que le impedían llevar una vida normal y autónoma.

A través de TikTok, Yolanda pidió directamente a directamente a Alberto Núñez Feijóo (líder del Partido Popular) que, si llega al gobierno, elimine la Ley de Eutanasia. La mamá de Noelia afirmó que su hija no estaba en condiciones de decidir por sí misma y que las condiciones que le afectaban, como paraplejia tras un intento de suicidio y dolor crónico, podrían haber mejorado con los años.

Yolanda Ramos culpa al Gobierno de España por permitir la ley y a su exmarido por haber firmado un alta psiquiátrica de Noelia en el pasado «a sus espaldas», perdiendo así una oportunidad de tratamiento. También se queja de que, al ser Noelia mayor de edad, el sistema no le permitió a ella (la madre) decidir, ver su historial clínico o intervenir, dejando la decisión final en manos de un «comité de garantía».

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO