Protestan jubilados de CFE y Pemex en Tampico por recorte de hasta 60% a pensiones

De acuerdo con los inconformes, esta reducción deriva de la aplicación de la reforma al artículo 127 constitucional, la cual comenzó a reflejarse a partir de este jueves 30 de abril.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Bajo la consigna de no flaquear y mantenerse en pie de lucha, cerca de 190 trabajadores jubilados de confianza de la División Golfo Centro de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos se manifestaron en el exterior de las oficinas de CFE en la colonia Bellavista y en la zona centro de Tampico.

La movilización, que se realizó de manera pacífica y con el uso de pancartas, tuvo como objetivo hacer un llamado al personal activo ante el reajuste de hasta un 60 por ciento en sus pensiones, que ahora rondan los 32 mil pesos por catorcena.

De acuerdo con los inconformes, esta reducción deriva de la aplicación de la reforma al artículo 127 constitucional, la cual comenzó a reflejarse a partir de este jueves 30 de abril.

Gerardo Valdez Saucedo, líder del movimiento de jubilados de CFE, informó que actualmente son 175 integrantes los que participan en esta organización, aunque el número podría incrementarse a 190, ya que varios han recurrido a amparos laborales para frenar la medida.

“Es correcto, desafortunadamente hoy se completa una injusticia más en nuestra vida laboral. Una injusticia que no tiene solidez fundamental alguna, una injusticia que no vamos a tolerar y estamos luchando para que eso se revierta. Si nosotros como jubilados, que dimos más de 30 años de trabajo en nuestra respectiva institución, toleramos que hagan esto, después va a ser imposible que nuestro país se salve de más atropellos. La irretroactividad de la ley está perfectamente consagrada en el artículo 14 constitucional”.

Durante la protesta, los manifestantes dieron lectura al pliego petitorio del Movimiento Nacional de Jubilados de Confianza de CFE, Pemex, Luz y Fuerza y Banobras, en el que señalan que la medida vulnera derechos adquiridos, afecta a sus familias y pone en riesgo la certeza jurídica.

Advirtieron además que el impacto es particularmente grave para personas adultas mayores, al generar pérdida patrimonial, vulnerabilidad económica y dificultades para cumplir con compromisos adquiridos bajo un marco legal distinto.

Entre sus principales demandas se encuentra la suspensión inmediata de la aplicación retroactiva de la reforma, el reintegro de las cantidades reducidas y la instalación de una mesa de análisis con autoridades, especialistas y representantes de jubilados.

Por su parte, Héctor Manuel Gervacci González, representante de jubilados de Pemex, rechazó que los trabajadores de estas dependencias perciban las llamadas “pensiones doradas”.

“Es una mentira que tenemos que romper, no somos pensiones doradas, somos trabajadores como todos ustedes. Trabajamos incansablemente, sacrificando a la familia, disponibles las 24 horas para responder a cualquier problema de energía. Tenemos gente valiosa que está sufriendo afectaciones psicológicas, enfermedades, y hasta fallecimientos derivados de este golpe”.

Finalmente, los manifestantes reiteraron su disposición al diálogo, aunque advirtieron que continuarán la defensa de sus derechos por la vía legal y mantendrán las movilizaciones tanto a nivel estatal como nacional.