Si recibe pruebas, FGR procederá: Claudia Sheinbaum

La presidenta de México aseguró que no se permitirán injerencias políticas de Estados Unidos en el caso del gobernador de Sinaloa

Por Staff

Expreso – La Razón

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció sobre la acusación de una Fiscalía en Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Aseguró que si la FGR recibe las pruebas sobre su culpabilidad, procederá en consecuencia.

«Como presidenta mi posición es: verdad, justicia y defensa de la soberanía, es decir, si la Fiscalía General de la República (FGR), que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana, o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción», dijo la presidenta.

Además, enfatizó en que «nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito; sin embargo, si no existen pruebas claras es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político».

La mandataria federal leyó un comunicado de prensa en el cual resaltó la defensa de la soberanía de México. «Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de Mexico».

En el mismo sentido, en el texto que leyó resaltó que «México establece relación de iguales con todas las naciones, nunca de subordinación, menos de entreguismo», y finalizó con la frase «verdad, justicia y defensa de la soberanía».

Ante posibles tintes electorales, pidió «esperar. Esto es algo que nunca había pasado».

Sheinbaum Pardo insistió en que «se requiere presentar datos de prueba de que una persona comete algún delito» y mostró el documento difundido por el Departamento de Justicia, donde resaltó «hay un escrito de unos testigos que no dice quiénes son», y dio a conocer que «hasta ahora, el Gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada, no ha informado más allá de esto».