Toman carretera y exigen apoyos

1500 pescadores del Norte de Veracruz decidieron bloquear la carretera Tampico Tuxpan a la altura de Pueblo Viejo

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso La Razón

Un grupo de más de mil 500 pescadores de la zona norte de Veracruz bloquearon la carretera Tampico Tuxpan durante varias horas para demandar apoyos económicos y enfrentar las afectaciones causadas por el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México.

Los daños que enfrentan son directamente a sus embarcaciones y avios de pesca, además de la contaminación de las zonas de captura que hasta la fecha mantienen mermada sus ingresos económicos.

El tránsito vehicular quedó completamente detenido en el acceso a Pueblo Viejo, generando largas filas que se extendieron por más de cinco kilómetros en ambos sentidos de la carretera y afectaciones directas a automovilistas y transporte de carga.

De acuerdo con algunas estimaciones, poco más de 600 automovilistas y operadores de unidades de carga quedaron «atrapadas».

Los pescadores acusan al Gobierno de Veracruz y el Gobierno Federal de no incluirlos en un programa de apoyos para pescadores tras el derrame registrado en el Golfo de México el pasado mes de marzo.

Además, responsabilizan a Petróleos Mexicanos (PEMEX) de no emitir las alertas inmediatas tras presentarse el escape de hidrocarburos.

RECLAMAN APOYO DE 15 MIL PESOS

El reclamo central se enfoca en la entrega de apoyos económicos por 15 mil pesos.

Los pescadores advierten que fueron distribuidos de manera desigual entre los hombres y mujeres afectados por la contaminación en comunidades pesqueras de Veracruz.

La inconformidad creció al señalar que mientras algunos recibieron el recurso, otros trabajadores del mar que enfrentan las mismas condiciones quedaron fuera del padrón de beneficiarios.

“Si esto va a ser, tiene que ser para todos, o sea para todos, porque realmente así debe de ser”.

APOYOS PROMETIDOS

Se trata de apoyos económicos que forman parte de una estrategia federal para atender contingencias por derrames de hidrocarburos en zonas pesqueras

El programa que fue anunciado en el mes de abril, contempla la entrega directa de 15 mil pesos a pescadores afectados en Veracruz y Tabasco.

De manera paralela, se informó que este esquema se complementa con el pago anual del programa Bienpesca, así como con apoyos estatales adicionales que, en conjunto, pueden elevar el monto total recibido en algunas regiones.

Sin embargo, no todas las comunidades dedicadas a la pesquería fueron incluidas por las autoridades.

SE QUEDARON SIN PESCA

Las afectaciones, no solo se limitan a la falta de apoyo, sino a la persistencia de condiciones adversas en las zonas de pesca.

José del Angel, pescador de Cucharas, comparte que la actividad continúa afectada seriamente.

“Pues la pesca sí está muy mal, es temporada, pero ahorita no hay producción. Y además el derrame nos quitó todo , lanchas, redes, y hasta los pescados » dijo Andrés González, pescador de La Ribera, en Tampico Alto.

El pescador comparte que desde hace varios meses que se vio mermado el ingreso económico de miles de trabajadores del mar.

Los manifestantes sostienen que, pese a labores de limpieza reportadas aún existe evidencia de contaminación que afecta la captura en lagunas y zonas costeras.

INTENTO DE DIÁLOGO Y CANALIZACIÓN DEL CONFLICTO

El conflicto fue canalizado hacia instancias federales, al tratarse de un problema vinculado directamente con afectaciones derivadas de la industria petrolera.

El delegado regional de política, Javier González Mujica, sostuvo un diálogo con los pescadores para ofrecerles una mesa de diálogo en Tuxpan, Veracruz.

En donde dependencias como Bienpesca, Sader y Pemex participarían para atender las demandas de los pescadores.

El funcionario sostuvo que la administración estatal no presenta objeciones, al considerar que la responsabilidad recae en el ámbito federal, aunque aseguró que se dio seguimiento al planteamiento.

“Mi trabajo es tratar de resolver toda esta situación, ya les planteé la decisión del gobierno”

“No es la primera vez que tenemos un problema así y no es la primera vez también que lo solucionamos»,.dijo

El traslado de los inconformes a la sede de atención en Veracruz fue planteado ,pero no fue aceptado.